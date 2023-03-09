Березень, 09 в 15:37

Рік тому було запущено проєкт Plan ₿, який передбачає створення біткоїн-інфраструктури в одному з найбільших міст Швейцарії.

Мерія та біткоїн-спільнота відзначають річницю проєкту, який був запущений за підтримки фаундера однієї з найбільших у світі майнінгових компаній White Rock Management Сергія Троня.

Про це стало відомо з матеріалу на сайті видання Bitcoin Magazine.

Зараз дивляться

– Вже рік швейцарське місто в самому центрі Західної Європи сприяє гіпербіткоїнізації. 3 березня 2022 року було презентовано проєкт Plan ₿, який ставить за мету створення біткоїн-інфраструктури в Лугано (Швейцарія) як для підприємців та блокчейн-компаній, так і звичайних жителів та туристів регіону. Мерія Лугано та низка провідних біткоїн-організацій, включаючи Bitcoin Magazine, відзначають річницю ініціативи, – зазначає автор статті.

За його словами, протягом цього року в межах проєкту запустили інвестиційний пул для стартапів на суму 100 млн швейцарських франків ($107 млн).

– Було також виділено понад 500 освітніх грантів для передання знань та практичних навичок студентам та молодим працівникам у процесі оволодіння технологіями та можливостями біткоїну. Інформаційним партнером проєкту став Bitcoin Magazine. Експерти видання також надавали консультаційні послуги з розробки плану та впровадження ініціативи. Засновник White Rock Management та партнер Bitcoin Magazine Сергій Тронь був присутнім на презентації Plan ₿ і тісно співпрацював з мерією Лугано в контексті гіпербіткоїнізації міста, – йдеться у статті.

Сьогодні приклад Лугано є новим стандартом впровадження біткоїн-технологій на рівні всього міста.

– Наразі там встановлено велику кількість біткоїн-банкоматів, а понад 10 тис. торгових точок вже приймають BTC для оплати товарів та послуг. Резиденти міста також можуть сплатити податки у біткоїнах. Більше 300 блокчейн-експертів та ентузіастів використовують інноваційний хаб для створення технологічних інновацій та їхньої інтеграції з біткоїн-екосистемою, – резюмує журналіст.

Журналіст додає, що Лугано може бути рольовою моделлю інших міст у Європі та світі. Ініціатива також сприяє децентралізації мережі біткоїну та поширенню екологічного майнінгу серед компаній регіону.

Мерія Лугано підтримує наукові та дослідницькі розробки у цій галузі. Принципи екологічного майнінгу активно впроваджуються White Rock Management на його виробничих потужностях у кількох країнах.