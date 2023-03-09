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Факти / Україна / Суспільство

Проєкту гіпербіткоїнізації, запущеному за підтримки Сергія Троня, виповнився рік

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Проєкту гіпербіткоінізації, який був запущений за підтримки Сергія Тронь, виповнився рік

Рік тому було запущено проєкт Plan , який передбачає створення біткоїн-інфраструктури в одному з найбільших міст Швейцарії.

Мерія та біткоїн-спільнота відзначають річницю проєкту, який був запущений за підтримки фаундера однієї з найбільших у світі майнінгових компаній White Rock Management Сергія Троня.

Про це стало відомо з матеріалу на сайті видання Bitcoin Magazine.

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– Вже рік швейцарське місто в самому центрі Західної Європи сприяє гіпербіткоїнізації. 3 березня 2022 року було презентовано проєкт Plan , який ставить за мету створення біткоїн-інфраструктури в Лугано (Швейцарія) як для підприємців та блокчейн-компаній, так і звичайних жителів та туристів регіону. Мерія Лугано та низка провідних біткоїн-організацій, включаючи Bitcoin Magazine, відзначають річницю ініціативи, – зазначає автор статті.

Мер міста Лугано, Мікеле Фолетті та Тронь Сергій, засновник компанії White Rock Management

Інвестор, засновник компанії White Rock Management Тронь Сергій

За його словами, протягом цього року в межах проєкту запустили інвестиційний пул для стартапів на суму 100 млн швейцарських франків ($107 млн).

– Було також виділено понад 500 освітніх грантів для передання знань та практичних навичок студентам та молодим працівникам у процесі оволодіння технологіями та можливостями біткоїну. Інформаційним партнером проєкту став Bitcoin Magazine.

Експерти видання також надавали консультаційні послуги з розробки плану та впровадження ініціативи. Засновник White Rock Management та партнер Bitcoin Magazine Сергій Тронь був присутнім на презентації Plan і тісно співпрацював з мерією Лугано в контексті гіпербіткоїнізації міста, – йдеться у статті.

Сьогодні приклад Лугано є новим стандартом впровадження біткоїн-технологій на рівні всього міста.

Мер міста Лугано Мікеле Фолетті та засновник компанії White Rock Management Тронь Сергій

– Наразі там встановлено велику кількість біткоїн-банкоматів, а понад 10 тис. торгових точок вже приймають BTC для оплати товарів та послуг. Резиденти міста також можуть сплатити податки у біткоїнах. Більше 300 блокчейн-експертів та ентузіастів використовують інноваційний хаб для створення технологічних інновацій та їхньої інтеграції з біткоїн-екосистемою, – резюмує журналіст.

Журналіст додає, що Лугано може бути рольовою моделлю інших міст у Європі та світі. Ініціатива також сприяє децентралізації мережі біткоїну та поширенню екологічного майнінгу серед компаній регіону.

Мерія Лугано підтримує наукові та дослідницькі розробки у цій галузі. Принципи екологічного майнінгу активно впроваджуються White Rock Management на його виробничих потужностях у кількох країнах.

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