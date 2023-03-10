Березень, 10 в 17:23

Міністерство закордонних справ України відреагувало на засудження до 13 років позбавлення волі українського правозахисника та журналіста Максима Буткевича, а також інші строки для ще двох українців.

Такий вирок виніс так званий суд російських терористичних формувань на тимчасово окупованій території в Луганській області.

— Фейковий судовий процес, зрежисований в Російській Федерації, мав на меті легалізувати чергову політичну розправу над українськими громадянами. Оголошені вироки є незаконними та нікчемними, – зазначили в МЗС.

Українське відомство закликало міжнародну спільноту відреагувати на судилище над Максимом Буткевичем та іншими двома громадянами, вимагати від РФ їхнього звільнення, так само як інших українців, незаконно ув’язнених на тимчасово окупованих територіях та в Росії, а також вживати дієвих заходів задля протидії агресії Росії проти України.

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Окрім Буткевича, “суд” оголосив вирок військовим ЗСУ Віктору Похозею та Владиславу Шелю – до 8,5 та 18,5 років ув’язнення.

Окупанти звинуватили українців у “жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів”.

Крім цього, Буткевича звинуватили у нібито “замаху на вбивство двох осіб” та “умисному пошкодженні чужого майна”.