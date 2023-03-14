У Києві приберуть частину блокпостів, протитанкових їжаків та бліндажів

Березень, 14 в 12:12

Пряма загроза бойових дій в Києві наразі зведена до мінімуму, тому КМВА спільно з командуванням Угруповання сил і засобів оборони столиці опрацювали спільне рішення щодо удосконалення системи інженерних загороджень у місті.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко пояснив, що це означатиме на практиці.

За його словами, деякі блокпости та інженерні споруди залишаться, частина загороджень перейде в “сплячий” режим, інші – повністю демонтують.

Зараз дивляться

– Інженерні споруди, які й надалі повинні виконувати свою безпекову функцію для столиці, залишатимуться. Але їхні складові будуть вдосконалені – непридатні бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки замінять на нові, укріплять бліндажі, приведуть до ладу окопи, – пояснив він.

Щодо блокпостів, як наголосив Попко, їх просто приберуть з проїжджої частини, але блоки, мішки з піском, їжаки залишать у визначених місцях, щоб у разі виникнення загрози оперативно повернути їх у бойових режим.

– Решту системи інженерних загороджень Києва, в яких немає зараз потреби, демонтують. Такі блокпости приберуть з проїжджої частини, вивезуть бетонні блоки, мішки з піском та протитанкові їжаки, будуть засипані окопи, демонтовані бліндажі, – додав начальник КМВА.

Він переконаний, що таке системне рішення зробить Київ більш комфортним для мешканців, розвантажить дороги столиці, проте всі оборонні загородження приберуть лише після перемоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 384-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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