Реформа містобудування. Як відомі антикорупціонери розбивають претензії опонентів проекту №5655

Березень, 27 в 17:29

Не вщухають пристрасті навколо відомого законопроекту №5655, який опоненти містобудівної реформи вважають недоречним. Натомість прихильники реформи пояснюють – у законопроекті зібрано саме те, що унеможливлює корупцію в містобудівній сфері, а значить, ця реформа обов’язково має бути реалізована.

Законопроект №5655 Верховна рада України ухвалила в цілому ще в грудні 2022 року, і з того часу опоненти містобудівної реформи регулярно роблять гучні заяви, мовляв, проект порушує права місцевих органів влади та і взагалі стимулює самовільне будівництво. Експерти кажуть – щоб зрозуміти, що ці обвинувачення безпідставні, потрібно ретельніше вивчити законопроект, адже насправді він пропонує абсолютно нові підходи до містобудування, і в цих підходах немає місця старим корупційним схемам, до яких звикли місцеві чиновники та псевдоактивісти.

Реалізує антикор-стратегію. Що каже про проект №5655 голова НАЗК Новіков

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков впевнений: цифровізація сфери будівництва і землекористування, що пропонує проект закону №5655, – один із головних елементів антикорупційної стратегії.

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Він нещодавно розповів, що містобудівна реформа до її ухвалення була перевірена НАЗК, а внесені агентством зауваження врахували при ухваленні проекту №5655 в цілому.

– Отже, ми проводили антикорупційну експертизу законопроєкту №5655 про містобудівну реформу. Але не з погляду напрямку цієї реформи, а з погляду оцінки корупційних ризиків. Проводили як рік тому, тобто 2021-го, так і 2022-го під час доопрацювання законопроєкту до другого читання, – повідомив Олександр Новіков.

Висновки антикорупційної експертизи майже в повному обсязі, крім однієї рекомендації, були враховані в прийнятій парламентом редакції закону про містобудівну реформу.

Загалом Новіков зазначає: цифровізація дозвільної системи у сфері будівництва є частиною антикорупційної стратегії, прийнятої парламентом.

– Її (цифровізацію, – ред.) підтримали усі стейкхолдери у сфері містобудування. Тобто цей закон реалізує антикорупційну стратегію, – сказав Олександр Новіков.

Отже, позиція НАЗК щодо проєкту №5655 завжди залишалась і лишається незмінною – проект №5655 важливий, адже є вагомою частиною державної антикорупційної стратегії. А значить, таким чином думка голови НАЗК вщент розбиває теорію опонентів реформи щодо того, що, мовляв, цей законопроект створює якісь корупційні ризики.

Повністю антикорупційний законопроект. Що каже директор НАБУ Кривонос про проект №5655

Новий очільник Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос раніше очолював ДІАМ, а отже, добре знайомий з усіма схемами, які довгий час квітнули в секторі містобудування. Кривонос навіть написав авторський матеріал, в якому розвіяв 10 міфів навколо проекту №5655. Директор НАБУ не приховує, що виступає за впровадження реформи.

– Новий закон пропонує максимальну цифровізацію процесів, розширення можливостей Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, зокрема, у блокуванні незаконного будівництва ще на стадії його проектування під час завантаження проекту до системи. Неправильно визначено клас наслідків? Не завантажено погодження органу охорони культурної спадщини? Перевищено відсоток забудови? Система не пропустить. Саме так, без оціночного судження чиновника, без можливості з ним домовитися. Єдиний шлях подати документи – усунути порушення та виконати вимоги законодавства, – каже Семен Кривонос.

За його словами, міф щодо того, як через реформу держава знімає з себе відповідальність за надання права на будівництво, розвіяти досить просто, адже насправді держава зобов’язується створити максимально ефективну, прозору та цифровізовану систему отримання сервісних послуг у будівництві, розділяючи відповідальність за об’єкт, який будується з архітекторами, інженерами, підрядниками, замовниками будівництва, органами місцевого самоврядування.

– Закон вимагає завантажувати усі документи до ЄДЕССБ у цифровому форматі, де виправити, підмінити чи відредагувати нічого неможливо. Система самостійно в автоматичному режимі за чітко визначеними алгоритмами та критеріями ризиків перевірятиме їх повноту, достовірність та відповідність вимогам законодавства. Такий підхід повністю виключає людський фактор, коли чиновник державного органу чи міськради за результатами розгляду документів, керуючись корупційними мотивами або через власну некомпетентність приймає рішення на користь нечистого на руку забудовника, – вважає Семен Кривонос.

Він наголошує: новим проектом впроваджується кількарівнева процедура контролю за дотриманням вимог планування території.

– По-перше, це видача органами місцевого самоврядування (ОМС) містобудівних умов та обмежень (МУО), в яких мають бути обов’язково зазначені повний перелік вимог до майбутнього об’єкта будівництва, (обмеження щодо використання земель у забудові, гранично допустиму висотність об’єкта, максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки, мінімально допустимі відстані від об’єкта до ліній регулювання забудови та існуючих будівель та споруд, вимоги законодавства про охорону культурної спадщини тощо). Без зазначення таких відомостей видача таких МУО буде неможливою. По-друге, налаштовано багаторівневий контроль за дотриманням вимог містобудівної документації та вихідних даних безпосередньо при розробленні проектної документації. Цей контроль буде здійснюватися як автоматично програмними засобами Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) при завантаженні проекту, так і експертними організаціями, – пише Кривонос.

І додає – у органів місцевого самоврядування завжди є можливість визнати будівництво самочинним, якщо воно ведеться з порушеннями обмежень, визначених документацією. Тож, запропонована проектом №5655 система пропонує справді ефективні та дієві рішення на заміну існуючим, які часто використовуються нечистими на руку чиновниками та забудовниками.

Розбиває Кривонос і претензію опонентів реформи, що, нібито, вона позбавить місцевого самоврядування частини прав.

– Новим законом визначається, що це повноваження є власним самоврядним, а не делегованим. Крім того, знімаються обмеження щодо класу наслідків об’єктів, які контролюють органи місцевого самоврядування. Таким чином ОМС можуть абсолютно вільно створювати відповідні структурні підрозділи та здійснювати перевірки об’єктів будівництва в межах території відповідних тергромад незалежно від класу наслідків, – впевнений директор НАБУ.

Чинна система, яка передбачає роки судових тяганин, за час існування незалежної України змогла забезпечити демонтаж лише одного самочинно збудованого об’єкта у Львові.

При цьому велика кількість справ досі перебувають в судах, а там, де рішення отримані, вони банально не виконуються. Відтепер місцеве самоврядування отримає реальну можливість забезпечувати законність у будівництві.

Семен Кривонос не погоджується, що реформа містобудування якось звужує права громадськості, за його словами, за новим законом громадськість матиме право через електронну систему внести повідомлення про виявлені порушення. Далі система автоматично включить такий об’єкт в графік моніторингу забудови, а ОМС буде зобов’язаний оглянути об’єкт будівництва, відзвітувати про результати та вжити заходів для усунення можливих порушень. «Спектр таких заходів доволі широкий – від ініціювання державного містобудівного нагляду відносно осіб, які будують об’єкт, до демонтажу самочинного будівництва», – підкреслив директор НАБУ. Та й взагалі передбачається розширити роль громадськості при розробленні містобудівної документації.

Подолання корупції. Чому проекту №5655 чинять супротив

Важливо, що законопроект №5655 спрямований на подолання корупції у містобудівному секторі. Може, тому у документа з’явилось так багато різних опонентів.

– В цьому законі чиновник усувається від дозвільних функцій, від процесу отримання права на виконання будівельних робіт. Шляхом цифровізації, шляхом передачі частини повноважень третім особам його роль зводиться до мінімуму, при цьому це не означає, що держава усувається з цього процесу. Навпаки, пропонується запровадити низку заходів державного нагляду за учасниками ринку. Це повністю антикорупційний законопроект, – каже директор НАБУ Семен Кривонос.

Експертне середовище переконане – тепер, коли у НАБУ новий очільник, що добре знається на містобудівній проблематиці, напевно, серед його перших кроків буде розслідування злочинів у цій сфері. Блогер Євгеній Прокопишин прямо каже – Кривонос візьметься за місцевих корупціонерів, яким так вигідне співробітництво із скандальними забудовниками. «До речі, саме Семен Кривонос був одним з ідеологів законопроекту №5655 (реформа містобудування) і тепер його дуже бояться місцеві чиновники-корупціонери та скандальні забудовники. І це виглядає максимально логічно, так як він добре знає цей сектор з середини і чудово розуміє, кого і за що там можна пов’язати. Через це проти нього і була така масова інформаційна кампанія, тому що певне коло людей хотіли бачити свою людина в НАБУ, яка б закривала очі на всю цю корупцію (ціна питання мільярди доларів щороку)», – пише Євгеній Прокопишин.

Врешті, законопроект №5655 – це вагомий крок України до європейських цивілізованих норм та правил містобудування. Як відомо, у Європі дуже негативно сприймають сталі корупційні схеми, які так довго втілювались в українських містах, наслідком яких стали незаконні забудови, створені з порушенням усіх норм чинного законодавства. Тепер же, коли в Україні намічена до реалізації справжня реформа містобудівної сфери, лишається тільки подолати останню істерику тих, хто не прагне якісних змін, адже відхід від старої системи позбавить дуже багатьох такого приємного нелегального прибутку.