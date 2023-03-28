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Факти / Україна / Суспільство

Внаслідок негоди є значні знеструмлення у 8 областях, на Житомирщині діють обмеження – Укренерго

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Внаслідок негоди є значні знеструмлення у 8 областях, на Житомирщині діють обмеження – Укренерго
Фото: Pexels

У вівторок, 28 березня, споживання електроенергії зросло через похолодання.

Внаслідок негоди та пошкодження у мережах операторів систем розподілу є значні знеструмлення у Волинській, Львівській, Закарпатській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій та Одеській областях.

Ремонтні бригади Укренерго працюють над відновленням електропостачання.

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– У Житомирській області через значні пошкодження мереж внаслідок неодноразових атак росіян застосовуються обмеження споживання. В інших регіонах обмеження споживання немає, – повідомили в Укренерго.

Складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту.

Зокрема, вчора внаслідок російських обстрілів були пошкоджені мережі операторів системи розподілу в Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.

Наразі в Україні працюють усі види електростанцій, виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Також триває незначний імпорт електроенергії.

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Джерело: Укренерго

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