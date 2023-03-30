Березень, 30 в 12:25

Комісію Мінкульту не пустили до Києво-Печерської Лаври парафіяни УПЦ МП.

Про це з місця подій повідомляють журналісти Радіо Свобода.

За словами очевидців, справа вже майже дійшла до бійки.

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Оновлено о 12:00

Як розповів кореспондент Фактів ICTV, який працює на місці, ситуація в лаврі стабілізувалася.

– Віряни УПЦ МП моляться на сходах храму в який зранку не пропустили комісію Мінкульту, – зазначив кореспондент Фактів ICTV Василь Сафʼянюк.

Нагадаємо, представники Мінкульту що прибули до Києво-Печерської лаври мали розпочати процес передачі майна святині державі.



Представники УПЦ МП мали покинути територію заповідника ще 29 березня, втім митрополит Павло заявив, що його парафія не покине стіни святині, допоки не закінчаться всі судові розгляди.

Сьогодні зранку священнослужителі УПЦ замість того аби збирати речі, проводили в лаврі службу.