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На мене чекає нова цікава сторінка: скандальна колишня пресофіцерка ДПСУ виїхала з України

Юля Захарченко, редакторка стрічки
На мене чекає нова цікава сторінка: скандальна колишня пресофіцерка ДПСУ виїхала з України

Колишня пресофіцерка Південного регіонального управління Державної прикордонної служби Іванна Плантовська після гучного скандалу виїхала з України.

Про це вона заявила на своїй сторінці у соцмережі Facebook. У лютому Плантовську було звільнено з ДПСУ після того, як вона спровокувала скандал фотографіями розкішного відпочинку за кордоном під час воєнного стану в Україні.

– Час рухатися далі, і я знаю, що на мене чекає нова цікава сторінка мого життя. Змінюю свої звичні номерні знаки IVANKA на номери іншої країни. Але моя ненька Україна в серці назавжди, – зазначила вона.

Іванна Плантовська пообіцяла пізніше розповісти про ситуацію, яка начебто перевернула її життя, та свій погляд на неї.

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Фото: Іванна Плантовська

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