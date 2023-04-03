На мене чекає нова цікава сторінка: скандальна колишня пресофіцерка ДПСУ виїхала з України
Колишня пресофіцерка Південного регіонального управління Державної прикордонної служби Іванна Плантовська після гучного скандалу виїхала з України.
Про це вона заявила на своїй сторінці у соцмережі Facebook. У лютому Плантовську було звільнено з ДПСУ після того, як вона спровокувала скандал фотографіями розкішного відпочинку за кордоном під час воєнного стану в Україні.
– Час рухатися далі, і я знаю, що на мене чекає нова цікава сторінка мого життя. Змінюю свої звичні номерні знаки IVANKA на номери іншої країни. Але моя ненька Україна в серці назавжди, – зазначила вона.
Іванна Плантовська пообіцяла пізніше розповісти про ситуацію, яка начебто перевернула її життя, та свій погляд на неї.
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Фото: Іванна Плантовська