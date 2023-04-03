Меня ждет новая интересная страница: скандальная бывшая пресс-офицер ГПСУ выехала из Украины

Апрель, 02 в 22:06

Бывшая пресс-офицер Южного регионального управления Государственной пограничной службы Иванна Плантовская после громкого скандала выехала из Украины.

Об этом она заявила на своей странице в соцсети Facebook. В феврале Плантовская была уволена из ГПСУ после того, как спровоцировала скандал фотографиями роскошного отдыха за границей во время военного положения в Украине.

— Время двигаться дальше, и я знаю, что меня ждет новая интересная страница моей жизни. Меняю свои привычные номерные знаки IVANKA на номера другой страны. Но моя ненька Украина в сердце навсегда, — отметила она.

Иванна Плантовская пообещала позже рассказать о ситуации, которая якобы перевернула ее жизнь, и свой взгляд на нее.

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Фото: Иванна Плантовская