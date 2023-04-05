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Факти / Україна / Суспільство

Британія, Грузія, Молдова: МОН працює над розширенням мережі центрів тестування за кордоном

Валентина Чорна, редакторка стрічки
студенти
Фото: Unsplash

Цьогоріч кількість центрів тестування українських абітурієнтів та студентів за кордоном значно збільшиться.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За його словами, майже в усіх країнах Європи, у США та Канаді створена мережа центрів, де можна буде скласти Національний мультипредметний тест та всі інші вступні випробування, які вимагає українське законодавство.

Зараз дивляться

– Зараз проводяться додаткові консультації з такими країнами, як Велика Британія, Грузія, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Польща, Туреччина та інші, задля того, щоб збільшити кількість центрів тестування. Аби дітям було зручніше дістатися з різних куточків тієї чи іншої європейської країни до центрів, аби вони мали доступ до української освіти, – сказав він.

Бабак додав, що кількість центрів тестування за кордоном збільшується майже щодня, і їх точно буде більше, ніж минулого року.

Раніше у Кабміні повідомили, що вступники матимуть можливість скласти НМТ щонайменше у 21 країні світу.

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Джерело: Укрінформ
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