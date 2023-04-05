Апрель, 05 в 19:18

В этом году количество центров тестирования украинских абитуриентов и студентов за рубежом значительно увеличится.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

По его словам, почти во всех странах Европы, в США и Канаде создана сеть центров, где можно будет сдать Национальный мультипредметный тест и все другие вступительные испытания, которые требует украинское законодательство.

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— Сейчас проводятся дополнительные консультации с такими странами, как Великобритания, Грузия, Молдова, Нидерланды, Германия, Польша, Турция и другие, для того чтобы увеличить количество центров тестирования. Чтобы детям было удобнее добраться из разных уголков той или иной европейской страны в центры, чтобы они имели доступ к украинскому образованию, — сказал он.

Бабак добавил, что количество центров тестирования за рубежом увеличивается почти ежедневно, и их точно будет больше, чем в прошлом году.

Ранее в Кабмине сообщили, что абитуриенты будут иметь возможность сдать НМТ по меньшей мере в 21 стране мира.