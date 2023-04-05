Квітень, 05 в 12:19

Комендантська година у Києві на Великдень 16 квітня не скасовуватиметься і триватиме без змін – з 00:00 до 05:00.

Керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко пояснив, що це необхідно для безпеки самих киян і гостей столиці.

– Потреби вірян на Великдень будуть повністю задоволені. Від ночі священнослужителі проводитимуть служби, які транслюватимуть онлайн центральними телевізійними каналами, на інтернет-платформі Youtube та у Facebook. Після завершення комендантської години люди зможуть піти до церкви й освятити великодній кошик, – наголосив він.

Попко також звернувся до киян із проханням не намагатися освятити кошики відразу після закінчення комендантської години, щоб не створювати натовпів у храмах і біля них.

Зараз дивляться

– Не наражайте себе та оточення на небезпеку. Священнослужителі усім освятять великодні кошики! І не забувайте про сигнали повітряної тривоги, – додав він.

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях, переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.

Наразі у жодній області не планують відміняти чи скорочувати комендантську годину на Великдень-2023.