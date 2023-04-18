Президент Володимир Зеленський 18 квітня перебуває з робочою поїздкою в Донецькій області, де відвідав передові позиції Сил оборони у Авдіївці.

Глава держави обговорив з командувачем оперативно-тактичного угруповання Донецьк ситуацію в районі його відповідальності, поспілкувався з військовослужбовцями.

– Маю честь сьогодні бути тут, подякувати вам за службу, за те, що бороните нашу землю, Україну, наші сім’ї. Вітаю вас зі святами, з Великоднем, і бажаю вам лише перемоги – того, чого бажаю кожному українцю, що дуже важливо для нас усіх. Бажаю здоров’я всім вам і вашим сім’ям та щиро вдячний від кожного українця за той великий шлях, який ви проходите щоденно, – наголосив Зеленський.

Президент також вручив захисникам державні нагороди: ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, а також ордени За мужність ІІ та ІІІ ступенів.

А бійці подарували главі держави військовий коїн, шеврон і дошку з символікою 110 окремої механізованої бригади.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 419-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : Офіс президента

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