Нещодавно Верховна Рада України проголосувала за подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 20 травня 2023 року.

Таким чином, у 2023 році мобілізувати можуть громадян віком від 18 до 60 років, які спроможні виконувати військовий обов’язок.

Як відбуватиметься загальна мобілізація у 2023 році та хто підпадає під призов, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке загальна мобілізація 2023

Із 24 лютого 2022 року цей термін знайомий кожному українцю. Загальна мобілізація — це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України.

Триває така мобілізація 90 діб після оголошення, але може бути подовжена ще на 90 днів. З початком повномасштабної війни воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжували вже кілька разів:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року;

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року.

Після оголошення загальної мобілізації в державі проводяться спеціальні заходи, зокрема, призов військовозобов’язаних до ЗСУ на службу.

За необхідності зазначених осіб призивають на військову службу командири відповідних військових частин за розпорядженням Генерального штабу ЗСУ.

Оскільки загальна мобілізація триває в Україні з лютого 2022 року, суттєвих змін у 2023 році українці не відчують. Військовозобовʼязаним чоловікам продовжать надходити повістки. Після цього чоловік має з’явитися за викликом військкомату та стати на облік.

Загальна мобілізація відбувається у чотири етапи, які впроваджуються відповідно до потреб та можливостей під час активних бойових дій.

Перша хвиля — це оперативний резерв . Йдеться про колишніх військовослужбовців віком до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії. Переважно це ветерани АТО чи бійці ООС. Друга хвиля — колишні військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом та не потрапили до першої черги. Третя хвиля — мобілізаційний резерв . Офіцери запасу та військовозобов’язані, які закінчили військові кафедри університетів. Четверта хвиля — так званий громадський резерв . Призиваються усі громадяни України, які не мають обмежень за віком та станом здоров’я

Проте в Україні ці черги не визначені на державному рівні, тож офіційно не діють.

Кого мобілізуватимуть у 2023 році

Під час мобілізації призвати на службу можуть всіх військовозобов’язаних громадян України віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки або виключення з обліку.

У 2023 році першочергово мобілізуватимуть чоловіків віком до 60 років, які здатні виконувати військовий обовʼязок.

Як правило, у військкоматах надають перевагу призову осіб, що мають військовий та бойовий досвід.

Водночас військове керівництво не заперечує, що для комплектації підрозділів професіоналами певних спеціальностей можуть призиватися чоловіки без бойового досвіду, якщо потрібна їхня спеціалізація.

Тобто коли в армії розуміють, що їм не вистачає людей певних професій, вони призиватимуть лише тих, хто зможе задовольнити цей недокомплект.

Але перед початком військової служби вони обов’язково проходять навчання. Варто наголосити, що навчання осіб, які раніше не мали бойового досвіду, триває не менше 30 днів.

Крім того, згідно із законом відправляти на передову ненавчених солдатів суворо заборонено.

Також військовозобов’язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну, окрім низки винятків.

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