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Суспільство
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Серед спікерів — високопосадовці з НАТО та ЄС: у Києві пройде Український жіночий конгрес

Серед спікерів — високопосадовці з НАТО та ЄС: у Києві пройде Український жіночий конгрес

4 травня о 10:00 у Києві має відбутися Український жіночий конгрес, присвячений дієвій участі жінок у процесах безпеки та оборони, досвіду українських жінок під час повномасштабної війни та розвитку ветеранського руху в Україні.

Захід пройде у столиці за адресою UNIT.City, кампус B8, зала UNIT.Core, вул. Дорогожицька, 3.

Серед спікерів — високопосадовці з НАТО та ЄС: у Києві пройде Український жіночий конгрес

Фото: Український жіночий конгрес

Хто виступатиме

Учасники події:

  • віцеспікерка парламенту та співзасновниця Українського жіночого конгресу Олена Кондратюк;
  • віцепрем’єрка Ольга Стефанішина;
  • міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна;
  • заступниця міністра оборони Ганна Маляр;
  • заступниця міністра внутрішніх справ Інна Ящук;
  • народна депутатка України та співзасновниця Українського жіночого конгресу Марія Іонова;
  • народна депутатка України та засновниця ініціативи Arm Women Now Ірина Никорак;
  • голова Місії України при НАТО Наталія Галібаренко.

Також очікуються виступи іноземних гостей – високопосадовців з НАТО та ЄС, зокрема спеціальної представниці генерального секретаря НАТО з питань жінок, миру та безпеки Ірен Феллін та посла ЄС з гендерних питань та різноманітності Стелли Роннер-Грубачич.

Серед спікерів — високопосадовці з НАТО та ЄС: у Києві пройде Український жіночий конгрес

Фото: Український жіночий конгрес

Теми конгресу

Під час заходу обговорюватимуть впровадження стандартів НАТО та дієву участь жінок у секторі безпеки та оборони, а також досвід проживання викликів війни українськими жінками.

– Сьогодні безпека українців та українок стає ключовою цінністю. Весь світ побачив, що українські жінки відіграють вирішальну роль у боротьбі за мир і безпеку. План дій НАТО щодо жінок, миру і безпеки передбачає подальший розвиток та просування гендерної рівності, інтеграції гендерних аспектів у всю діяльність політичних, цивільних і військових структур НАТО. Україна вже має успіхи в цьому напрямі попри виклики війни. Ми маємо не зупинятися і продовжувати робити впевнені кроки у впровадженні гендерної рівності, – переконана Олена Кондратюк.

Натомість Марія Іонова зазначає, що залучення жінок до миротворчих перемовин, за даними досліджень, збільшує шанси на довготривалий мир на 37%.

Серед спікерів — високопосадовці з НАТО та ЄС: у Києві пройде Український жіночий конгрес

Фото: Український жіночий конгрес

– Ми маємо докласти максимум зусиль для того, аби успіхи українських жінок в оборонному секторі та миротворчих перемовинах стали видимими, стали важливим досвідом для усієї світової спільноти. Окрема важлива тема – жіночий ветеранський рух – має голосно заявляти про свої потреби, здобутки і цінності, – каже вона.

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Учасниці та учасники дискусії обговорять також майбутнє жіночого ветеранського руху, які проблеми вже потребують вирішення та який досвід може стати в пригоді світовій спільноті.

– Сьогодні рівність можливостей – одна з умов забезпечення суспільного розвитку та посилення національної стійкості. Стереотипи щодо жінок-захисниць в суспільстві все ще залишаються, на моє переконання, їх руйнування потрібно продовжувати передусім з просвітницької роботи в громадах та наших родинах. Рівність можливостей для чоловіків та жінок у захисті країни – це запорука стійкості нашої нації та нашої перемоги, – говорить Юлія Лапутіна.

ЄС, Війна в Україні, Ганна Маляр, Київ, Конгрес, НАТО, Ольга Стефанішина
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