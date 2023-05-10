Здатний виявити ціль на відстані до 1 тис. км: що відомо про ракетний комплекс THAAD

Ще до початку повномасштабної війни в Україні в російських ЗМІ ширилась інформація, що Володимир Зеленський нібито запросив у США ракетні комплекси THAAD, щоб розмістити їх під Харковом.

THAAD (англ. Terminal High Altitude Area Defense – термінал системи захисту висотних районів) – ракетний комплекс, призначений для протиповітряної оборони.

Факти ICTV дізнавалися, на що здатний комплекс ППО THAAD, у чому його перевага, а також про технічні характеристики.

THAAD: що відомо про комплекс

THAAD – американський протиракетний комплекс рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення балістичних ракет середньої дальності.

Розроблявся комплекс з 1992 року, компанією Lockheed Martin Missiles and Space. Обійшлося це у $15 млрд.

– Система протиракетної оборони (THAAD) – це високоефективна, перевірена в боях система захисту від загроз балістичними ракетами малої, середньої та проміжної дальності. THAAD – єдина американська система, призначена для перехоплення цілей поза та всередині атмосфери, – зазначають в Lockheed Martin Missiles and Space.

За словами військового експерта Олега Жданова, комплекс може перехоплювати балістичні ракети, які летять на дальність до 5,5 тис. км.

– За різними джерелами, висота перехоплення THAAD може становити від 25 до 200 км, – каже експерт.

Основне призначення комплексу: перехоплення широкого класу балістичних ракет з використанням системи Hit-to-Kill.

Військовий експерт Олександр Коваленко також зазначає, що THAAD – достатньо ефективний комплекс великого радіуса дії. Залежно від модифікації ракети, відстань знищення цілі може досягати до 200 км, а також до 200 км за висотою перехоплення.

– THAAD здатний перехопити обʼєкт, який летить на швидкості майже 8 Махів (від 2,5-3 тис. м/сек). Тобто перехоплення, наприклад, ракети Кинджал не становить для THAAD великої проблеми. Крім того, американський ракетний комплекс здатний перехоплювати обʼєкти на рівні стратосфери та тропосфери, – додає Коваленко.

THAAD може вражати балістичні ракети малої та середньої дальності для захисту стратегічних та оперативних об’єктів у регіонах бойового командування для підтримки як внутрішньої, так і регіональної протиракетної оборони.

Американський ракетний комплекс є мобільною системою ППО завдяки базуванню всіх елементів ЗРК на вантажівках. Одна батарея складається з:

до 9 пускових установок по 8 ракет;

машини керування вогнем;

радіолокаційної системи спостереження.

Ракета THAAD здатна вражати повітряні цілі на відстані 150-200 км. А оглядовий радар AN/TPY-2 ЗРК може виявляти та відстежувати ворожі балістичні ракети на відстані до 1 тис. км.

Крім того, радар здатний працювати у двох режимах роботи — переднє базування (коли ракета у фазі підйому) та кінцевий режим (коли передає дані відстеження та взаємодії для дій комплексу THAAD).

– Комплекс не має великого розповсюдження та доволі дорогий. Крім того, їх дуже мало, – каже Жданов.

Технічні характеристики

Ракета THAAD — одноступенева твердопаливна:

Стартова вага: 900 кг.

Довжина: 6,17 м.

Максимальний діаметр корпусу: 0,37 м.

Дальність перехоплення цілі: до 200 км.

Висота перехоплення: до 200 км.

Швидкість: 2,5-3 тис. м/с (максимальна швидкість ракети – не менше 8 М).

Характеристики радіолокаційної станції AN/TPY-2:

Дальність виявлення: 1 тис. км.

X-діапазон.

Кути сканування за кутом місця: 10-60°.

Управління променем: електромеханічне.

Тип – цифрова антенна решітка.

Командний пункт комплексу може бути віддалений від РЛС на дальність до 14 км. Командний пункт забезпечує обробку сигналу та обмін даними між КП.

Вартість THAAD – близько $2,5 млрд за один комплекс без РЛС. Вартість РЛС AN/TPY-2 — $574 млн. Відповідно, один комплекс THAAD з РЛС обійдеться десь у $3 млрд.

Чи зможе Україна отримати THAAD

На думку Олександра Коваленка, Україна навряд чи зможе отримати комплекси THAAD.

– Поки нам необхідно отримати хоча б достатню кількість ЗРК Patriot, щоб закрити головні міста-мільйонники, а також стратегічно важливі обʼєкти, – підсумовує експерт.

Фото: U.S. Army

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.