Олександр Коваленко, Військово-політичний оглядач
Олександр Коваленко, Військово-політичний оглядач
Здатний виявити ціль на відстані до 1 тис. км: що відомо про ракетний комплекс THAAD
Ще до початку повномасштабної війни в Україні в російських ЗМІ ширилась інформація, що Володимир Зеленський нібито запросив у США ракетні комплекси THAAD, щоб розмістити їх під Харковом.
THAAD (англ. Terminal High Altitude Area Defense – термінал системи захисту висотних районів) – ракетний комплекс, призначений для протиповітряної оборони.
Факти ICTV дізнавалися, на що здатний комплекс ППО THAAD, у чому його перевага, а також про технічні характеристики.
THAAD: що відомо про комплекс
THAAD – американський протиракетний комплекс рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення балістичних ракет середньої дальності.
Розроблявся комплекс з 1992 року, компанією Lockheed Martin Missiles and Space. Обійшлося це у $15 млрд.
– Система протиракетної оборони (THAAD) – це високоефективна, перевірена в боях система захисту від загроз балістичними ракетами малої, середньої та проміжної дальності. THAAD – єдина американська система, призначена для перехоплення цілей поза та всередині атмосфери, – зазначають в Lockheed Martin Missiles and Space.
За словами військового експерта Олега Жданова, комплекс може перехоплювати балістичні ракети, які летять на дальність до 5,5 тис. км.
– За різними джерелами, висота перехоплення THAAD може становити від 25 до 200 км, – каже експерт.
Основне призначення комплексу: перехоплення широкого класу балістичних ракет з використанням системи Hit-to-Kill.
Військовий експерт Олександр Коваленко також зазначає, що THAAD – достатньо ефективний комплекс великого радіуса дії. Залежно від модифікації ракети, відстань знищення цілі може досягати до 200 км, а також до 200 км за висотою перехоплення.
– THAAD здатний перехопити обʼєкт, який летить на швидкості майже 8 Махів (від 2,5-3 тис. м/сек). Тобто перехоплення, наприклад, ракети Кинджал не становить для THAAD великої проблеми. Крім того, американський ракетний комплекс здатний перехоплювати обʼєкти на рівні стратосфери та тропосфери, – додає Коваленко.
THAAD може вражати балістичні ракети малої та середньої дальності для захисту стратегічних та оперативних об’єктів у регіонах бойового командування для підтримки як внутрішньої, так і регіональної протиракетної оборони.
Американський ракетний комплекс є мобільною системою ППО завдяки базуванню всіх елементів ЗРК на вантажівках. Одна батарея складається з:
- до 9 пускових установок по 8 ракет;
- машини керування вогнем;
- радіолокаційної системи спостереження.
Ракета THAAD здатна вражати повітряні цілі на відстані 150-200 км. А оглядовий радар AN/TPY-2 ЗРК може виявляти та відстежувати ворожі балістичні ракети на відстані до 1 тис. км.
Крім того, радар здатний працювати у двох режимах роботи — переднє базування (коли ракета у фазі підйому) та кінцевий режим (коли передає дані відстеження та взаємодії для дій комплексу THAAD).
– Комплекс не має великого розповсюдження та доволі дорогий. Крім того, їх дуже мало, – каже Жданов.
Технічні характеристики
Ракета THAAD — одноступенева твердопаливна:
- Стартова вага: 900 кг.
- Довжина: 6,17 м.
- Максимальний діаметр корпусу: 0,37 м.
- Дальність перехоплення цілі: до 200 км.
- Висота перехоплення: до 200 км.
- Швидкість: 2,5-3 тис. м/с (максимальна швидкість ракети – не менше 8 М).
Характеристики радіолокаційної станції AN/TPY-2:
- Дальність виявлення: 1 тис. км.
- X-діапазон.
- Кути сканування за кутом місця: 10-60°.
- Управління променем: електромеханічне.
- Тип – цифрова антенна решітка.
Командний пункт комплексу може бути віддалений від РЛС на дальність до 14 км. Командний пункт забезпечує обробку сигналу та обмін даними між КП.
Вартість THAAD – близько $2,5 млрд за один комплекс без РЛС. Вартість РЛС AN/TPY-2 — $574 млн. Відповідно, один комплекс THAAD з РЛС обійдеться десь у $3 млрд.
Чи зможе Україна отримати THAAD
На думку Олександра Коваленка, Україна навряд чи зможе отримати комплекси THAAD.
– Поки нам необхідно отримати хоча б достатню кількість ЗРК Patriot, щоб закрити головні міста-мільйонники, а також стратегічно важливі обʼєкти, – підсумовує експерт.
Фото: U.S. Army
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников