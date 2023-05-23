Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Коли літні канікули 2023 в Україні та скільки часу вони триватимуть

Школа
Фото: Unsplash

Рік навчання в українських школах найчастіше починається на початку вересня і закінчується наприкінці травня наступного року. Однак багато учнів і батьків досі не знають, коли почнуться канікули у 2023 році. Коли літні канікули 2023 в Україні –  читайте в матеріалі.

Шкільні канікули 2023: коли учні відпочиватимуть

У 2022-2023 навчальному році, як завжди, учні відпочивають чотири рази:

  • осінні канікули тривають з 24 до 30 жовтня;
  • різдвяні – від 25 грудня до 8 січня;
  • великодні канікули починаються 27 березня та тривають до 2 квітня;
  • літні канікули цьогоріч у школах починатимуться 25 травня, а будуть закінчуватися 1 вересня.

Коли літні канікули 2023 в Україні

Відомо, що заклади освіти (особливо приватні) самостійно вирішують, коли проводити канікули, залежно від погодних умов, епідемічної ситуації та безпеки в регіоні. Однак у 2023 році Міносвіти визначило базові дати літнього відпочинку – із 25 травня до 1 вересня.

Коли в Україні закінчиться навчальний рік 2023

У Законі України Про повну загальну середню освіту зазначено, що навчальний рік в українських школах має тривати щонайменше від 175 навчальних днів. Та в умовах війни дія положення призупиняється.

Тому тривалість навчального року і дати його початку та закінчення під час воєнного стану визначаються Кабінетом міністрів України.

У постанові Кабінету міністрів України визначено тривалість навчального року під час дії воєнного стану. Зазначається, що навчальний рік цьогоріч закінчиться 30 червня 2023 року (для абітурієнтів, тобто учнів, які випускаються з 11-го класу).

Читайте також
Розширено перелік міст та країн для здачі НМТ-2023 за кордоном: список
НМТ-2023

Канікули, Школа
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Графік НМТ 2023: календар проведення тестування для абітурієнтів
НМТ
Відео
Україна готова говорити про мирні плани з усіма, хто поважає два принципи – Кулеба

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова говорити про мирні плани з усіма, хто враховує два фундаментальні принципи. Детальніше – у матеріалі.

Валентина Чорна, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (23.05.2023)
Коли літні канікули 2023 в Україні та скільки часу вони триватимуть
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (22.05.2023)
Коли літні канікули 2023 в Україні та скільки часу вони триватимуть
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (22.05.2023)
Коли літні канікули 2023 в Україні та скільки часу вони триватимуть
Газові сховища будуть наповнені! Укртрансгаз готується до опалювального сезону 2023
Коли літні канікули 2023 в Україні та скільки часу вони триватимуть
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь