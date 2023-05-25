На Харківщині вже другу добу шукають 2-річну дівчинку – що відомо про дитину

У селі Скрипаї Чугуївського району Харківської області вже другу добу розшукують дворічну Віолетту Мужечук.

23 травня дівчинка на подвір’ї домоволодіння гралася з братом-близнюком без нагляду дорослих, а потім пішла у невідомому напрямку.

Її прикмети: на зріст 90-110 см, худорлявої статури, коротке темне волосся, блакитні очі.

Була одягнута у червону кофту та білі штани. Боїться автомобілів.

Відомо, що дівчинка з багатодітної родини. Батько Віолетти захищає Україну від російських загарбників, а мати доглядає за дітьми вдома.

Нині понад 200 працівників територіальних підрозділів поліції, Управління карного розшуку, волонтери та небайдужі громадяни продовжують прочісувати місцевість, перевіряти будинки, покинуті будівлі, колодязі, лісосмугу, водоймища тощо.

У поліції закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією про Віолетту Мужечук, повідомити за телефонами: 102, +380503055233 (черговий ВП № 2 Чугуївського РУП), (057)7308300, +380684739530 (тел. чергових частин УКР та ГУНП у Харківській області), + 380675411000 (заступник начальника УКР ГУНП у Харківській області Бойко Олег Петрович) або іншим зручним способом.

Джерело : Нацполіція

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.