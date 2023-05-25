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Лариса Божко, журналістка розділу Здоров’я

Спроможна збити в небі все: що відомо про ПЗРК NASAMS

NASAMS
Фото: Верховна Рада

У листопаді 2022 року Україна отримала від партнерів перші дві системи протиповітряної оборони малої дальності NASAMS, які спроможні збити в небі все – від безпілотників до балістичних ракет і винищувачів.

Напередодні, 24 травня, стало відомо, що Україна може отримати ще один зенітно-ракетний комплекс – Державний департамент США схвалив рішення щодо можливого продажу Києву NASAMS та відповідного обладнання орієнтовною вартістю $285 млн.

NASAMS – характеристики

Комплекс NASAMS здатен одночасно супроводжувати та уражати кілька цілей. У нього, якщо порівняти з попередніми версіями, зменшено час реакції та переведення з похідного в бойове положення. Зменшена кількість обслуги. Він має більший ступінь уніфікації обладнання та можливість поєднання з іншими системами.

Із 1999 року комплекс надходить на озброєння підрозділів ППО сухопутних сил Норвегії. З 2004 року цей ЗРК перебуває на озброєнні США і використовується для ППО Вашингтона.

Комплекс NASAMS закуплено для збройних сил Іспанії, Нідерландів, Чилі, Фінляндії, Оману, Литви, Індонезії та Катару.

Тактико-технічні характеристики

Дальність ураження:

  • ЗРК NASAMS 20 км (ракетою AMRAAM ER 40 км)

Дальність ураження авіаційних версій ракет, км:

  • AIM-120A/B: 55-75
  • AIM-120C-5: 105
  • AIM-120C-7: 120
  • AIM-120D: 180

Висота ураження, км: 0,03-16

Імовірність ураження цілі однією ракетою: 0,85

Час реакції, с: 10

Час переведення з бойового положення в похідне, хв: 3, можливо до 1,5

Час переведення з похідного положення в бойове, хв: 15

Максимальна швидкість ураження цілі, м/с: 1 тис.

Максимальна швидкість польоту ракети, м/с: 1 020

ЗКР (зенітні керовані ракети) оснащені осколково-фугасною бойовою частиною спрямованої дії, підрив якої здійснюється активним радіолокаційним або контактним підривником. Зберігаються, перевозяться та запускаються з транспортно-пускових контейнерів (ТПК).

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Пакет із шести таких ТПК розміщується на пусковій установці, виконаній на шасі автомобіля підвищеної прохідності.

Виявлення, розпізнавання та одночасний супровід до 60 повітряних цілей, а також наведення на них здійснюється  багатофункціональною станцією радіолокації AN/TPQ-64.

РЛС AN/TPQ-64 – імпульсно-доплерівська, трикоординатна, оснащена фазованою антенною решіткою та інтегрованим запитувачем свій-чужий типу Mk.XII. Станція здійснює огляд простору шляхом механічного обертання антени за азимутом та електронного сканування за кутом місця.

Управління роботою РЛС здійснюється за допомогою ЕОМ пункту керування вогнем.

Джерело: Вікіпедія

Війна в Україні, Летальна зброя, Пентагон, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, США, США-Україна
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