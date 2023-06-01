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Суспільство
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Укрпошта випустила марку з дитячими малюнками

марка Укрпошти

Укрпошта випустила нову марку – з дитячими малюнками про Україну.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Він наголосив, що у нас найкращі, мужні та креативні діти, які зробили все максимально по-дорослому:

  • Отримали технічне завдання на унікальний дизайн марки і, можна сказати, взяли участь у тендері.
  • Всеукраїнська Рада обрала абсолютних переможців.
  • Переможці перевиконали план, тому взяли усіх.

Тираж поштового блоку – 135 000 примірників. Вартість маркового аркуша 100 грн, з яких 40,00 грн підуть на благодійність, а саме: на допомогу тим, кому найважче, – дитячим будинкам та дітям, які втратили батьків, наголосив Смілянський.

Поштовий набір складається з маркового аркуша, художнього конверту та листівки. Випуск доступний у міських відділеннях Укрпошти по всій країні. Також поштові набори продаватимуться онлайн в офіційному поштовому магазині Укрпошти та маркетплейсах eBay та Amazon.

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Укрпошта

Фото: Ігор Смілянський

Україна, Укрпошта
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