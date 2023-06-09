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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Щонайменше тиждень. Еколог розповів, коли спаде вода з затоплених територій

Херсон потоп через Каховську ГЕС

За інформацією ДСНС, станом на 9 червня від 6:00 ранку до 15:00 дня вода у Херсонській області спала на 30 см. Втім, експертам складно прогнозувати, коли вода зійде повністю, це залежить від багатьох факторів. 

Еколог Владислав Балінський у коментарі Фактам ICTV зазначає, що одним з головних факторів є те, що ніхто достеменно не знає масштаби пошкодження дамби.

– Вода з Каховського водосховища буде сходити ще близько тижня. А як наслідок ми побачимо відтік води з затоплених територій – він буде дуже поступовий. І в будь-якому випадку вода з затоплених ділянок повністю не зійде. Вона буде залишатися в заглибленнях, у низинних рельєфах ландшафту, – каже еколог. 

Балінський наголошує, що підрив Каховської ГЕС несе техногенний, гуманітарний та екологічний характер, що може призвести до різноманітних епідемій.

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Щонайменше тиждень. Еколог розповів, коли спаде вода з затоплених територій

Війна в Україні, екологічна катастрофа, Каховська ГЕС, Херсонська область
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