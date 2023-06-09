Щонайменше тиждень. Еколог розповів, коли спаде вода з затоплених територій

За інформацією ДСНС, станом на 9 червня від 6:00 ранку до 15:00 дня вода у Херсонській області спала на 30 см. Втім, експертам складно прогнозувати, коли вода зійде повністю, це залежить від багатьох факторів.

Еколог Владислав Балінський у коментарі Фактам ICTV зазначає, що одним з головних факторів є те, що ніхто достеменно не знає масштаби пошкодження дамби.

– Вода з Каховського водосховища буде сходити ще близько тижня. А як наслідок ми побачимо відтік води з затоплених територій – він буде дуже поступовий. І в будь-якому випадку вода з затоплених ділянок повністю не зійде. Вона буде залишатися в заглибленнях, у низинних рельєфах ландшафту, – каже еколог.

Балінський наголошує, що підрив Каховської ГЕС несе техногенний, гуманітарний та екологічний характер, що може призвести до різноманітних епідемій.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.