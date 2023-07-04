Дуже потужна українська сила: Маляр про роль жінок під час війни

Нині близько 42 тис. жінок служать у Збройних силах України, серед яких – 5 тис. перебувають на фронті на передніх позиціях. Якщо рахувати разом з цивільними працівницями, то йдеться про близько 60 тис. жінок.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час Всеукраїнського Форуму Лідерство жінок під час війни.

– Я пишаюсь українськими жінками у Збройних силах. Я нагадаю, що це зараз 42 тис. жінок-війсокослужбовиць. Разом з цивільними працівницями – це близько 60 тис. Близько 5 тис. українських жінок зараз перебувають на передньому краї. І я не соромлюсь говорити, що ніякої рівності не може бути в сенсі навантаження випробувань, з якими там стикаються чоловіки. Я вважаю, що для жінок це набагато складніше з різних причин, – вважає Маляр.

Заступниця міністра оборони наголошує, що пишається кожною надсильною жінкою, яка виявила бажання захищати батьківщину на фронті. На її думку, це демонструє потужну українську силу всьому світу.

– Я перебуваю онлайн 24 на 7 на зв’язку з нашими командувачами, які воюють – Південь і Схід. Буквально вчора я запитала про тенденцію – що ви зараз відчуваєте, який процес відбувається на фронті. Командувач сказав: Ми займаємося рутинною важкою чоловічою роботою, тому що це дуже важка робота, і жінки у нас на фронті самі виявили бажання туди піти. Вони виконують важку роботу з надмірними навантаженнями.

Вони пересилюють всі можливості, закладені природою для жінки – я не боюсь це сказати. Це надсильні жінки. Україна якраз це демонструє зараз світу. Це дуже потужна українська сила. Я пишаюсь кожною з них. Кожна з них – для мене приклад, – наголошує Маляр.

Всеукраїнський Форум Лідерство жінок під час війни – це платформа для обговорення нових викликів, які повстали перед жінками України з початком повномасштабної війни.

Майже кожна українка зіштовхнулась із ситуаціями, які не мають простих рішень: внутрішнє примусове переселення, виховання дітей в еміграції, життя в окупації, значне зниження рівня доходів та багато іншого.

Форум покликаний об’єднати лідерок заради пошуку шляхів взаємодопомоги, розвитку стійкості та сталого відновлення України. На події збираються представниці усіх секторів: державних органів, громадських організацій, військових, політики, бізнесу та медіа.

Фото: Всеукраїнський Форум Лідерство жінок під час війни

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