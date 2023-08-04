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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Як написати рапорт на звільнення, якщо після ВЛК вас визнали непридатним до служби – інструкція та зразок

зсу військові
Фото: Генштаб ЗСУ

ВЛК – це військово-лікарська комісія, яку проходить кожен військовозобов’язаний після отримання відповідної повістки чи військовослужбовець після поранення.

Тобто військо-лікарська комісія вирішує, чи може людина за станом здоровʼя виконувати бойові завдання або призиватися на військову службу.

Якщо ВЛК визнає військовослужбовця непридатним до служби, той може написати рапорт на звільнення. Факти ICTV дізнавалися, як написати рапорт на звільнення, якщо після ВЛК вас визнали непридатним до служби.

Звільнення зі служби за станом здоровʼя

Якщо ВЛК визнала військового непридатним до служби, він має право звільнитися. Це передбачено законом України Про військовий обов’язок і військову службу.

У ст. 26 закону зазначається, що звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:

  • у запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі та за станом здоров’я придатні до військової служби або під час дії воєнного стану визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;
  • у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з виключенням з військового обліку.

Як написати рапорт на звільнення

Керуючий адвокатським бюро Сергія Пагера й адвокат Сергій Пагера радить писати рапорт таким чином:

  • Спершу пишете прізвище, імʼя, по батькові командира відділення та його посаду. Наприклад, командиру 1 механізованої роти 4 механізованого батальйону військової частини А0777 ПІБ.
  • У шапці вказуєте назву документа – Рапорт.
  • Далі просите звільнити вас. Пишете свої ПІБ, посаду та військове звання.
  • Коротко опишіть суть із посиланням на чинне законодавство (нормативно-правові акти). Наприклад, що хочете звільнитися з військової служби в запас за станом здоровʼя на підставі підпункту б пункту 2 частини 4 статті 26 Закону України Про військовий обовʼязок і військову службу.
  • Далі потрібно вказати ТЦК та СП, де будете стояти на військовому обліку. Наприклад, ви маєте написати – на військовий облік прошу направити мене до Коростенського ТЦК та СП у Житомирській області.
  • Зазначте також, що ви не маєте претензій до підрозділу, військової частини та командування.
  • Пропишіть, які документи додаються до рапорту (висновок військово-лікарської комісії, свідоцтва про хворобу, довідка тощо).
  • Наприкінці поставте дату й підпис.

Зразок рапорту на звільнення з військової служби після визнання ВЛК непридатним до служби:

Рапорт на звільнення за станом здоровʼя - зразок

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