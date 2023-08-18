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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У МОН пояснили, що робити батькам дітей, які пропустили заняття через втому після нічної тривоги

школа діти за партами
Фото: Unsplash

Діти, які пропустили заняття у навчальних закладах, можуть наздогнати тему пізніше – на онлайн-платформі Всеукраїнської школи онлайн.

Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. На його думку, якщо дитина погано почувається після нічної тривоги в укритті, тоді можна пропустити заняття й наздогнати тему пізніше, щоб мати необхідний рівень концентрації та можливість сприймати матеріал.

У Міністерстві освіти і науки пояснили, якщо ж учні пропускають самостійну чи контрольну, тоді треба надавати можливість здати цю роботу. Він вважає, що варто у навчальному процесі фокусуватися на головному, використовуючи усі переваги академічної свободи.

Лісовий звернув увагу на ще одне питання: що робити вчителю, який веде урок дистанційно, коли у нього почалася тривога, а у дітей в класі – ні. Він переконаний, що необхідно перервати заняття та йти до укриття.

– Якщо є можливість продовжити заняття зі сховища – чудово. Якщо немає – це не катастрофа. Безпека – понад усе. Детальніші рекомендації від Міністерство освіти і науки України опублікуємо незабаром, – стверджує міністр.

Очільник МОН зазначив, що це питання ментального здоров’я як школярів, так і педагогів. Він закликає берегти свій ресурс та одне одного, дбати про фізичне та психічне здоров’я, щоб мати стійке суспільство в Україні.

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