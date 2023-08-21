Виплати припиняються з 1 вересня: хто з ВПО втратить державну допомогу у 2023 році

11 липня 2023 року Уряд прийняв постанову Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб, яка вносить зміни до порядку призначення та продовження виплат на проживання для ВПО.

Зокрема, Уряд визначив, що для всіх ВПО, які зараз отримують допомогу, з 1 серпня 2023 року буде автоматично продовжено виплату ще на пів року, тобто до кінця січня 2024 року.

Допомога продовжується для всіх українців, які проживають в Україні і мають статус ВПО у розмірах для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн, та для інших осіб – 2 тис. грн.

Крім того, Уряд визначив умови, за яких виплати для ВПО припиняються. За яких умов можуть припинити нараховувати виплати для ВПО – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Кому з ВПО припинять виплати у 2023 році

У пресслужбі Мінсоцполітики Фактам ICTV повідомили, що з 1 вересня допомога продовжується лише для тих громадян, які дійсно цього потребують.

З 1 вересня 2023 року виплату буде припинено тим ВПО, які від моменту ухвалення даної Постанови:

Придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менш як 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни.

Придбали на суму більше ніж 100 тис. грн земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету).

Мають на депозитному банківському рахунку кошти загальною сумою понад 100 тис. грн.

Придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму понад 100 тис. грн.

Мають у власності житло, яке розташоване на територіях, де не ведуться активні бойові дії або які не є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м² на одного члена сім’ї.

Якщо за результатами перевірки буде прийняте рішення про припинення виплат, ВПО про це повідомлять.

У разі незгоди, людина може оскаржити таке рішення органу соцзахисту та надати підтверджувальні документи, і продовжувати отримувати виплати.

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