Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Сотні пошкоджених будинків, школи: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна отримала від Швеції
Терміново
У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: в МВС розповіли, що сталося
Коли чекати на послаблення спеки в Україні: синоптики назвали дату
Суспільство Пояснюємо
Пояснюємо
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Виплати припиняються з 1 вересня: хто з ВПО втратить державну допомогу у 2023 році

Гроші, гривня,
Фото: Pixabay

11 липня 2023 року Уряд прийняв постанову Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб, яка вносить зміни до порядку призначення та продовження виплат на проживання для ВПО.

Зокрема, Уряд визначив, що для всіх ВПО, які зараз отримують допомогу, з 1 серпня 2023 року буде автоматично продовжено виплату ще на пів року, тобто до кінця січня 2024 року.

Допомога продовжується для всіх українців, які проживають в Україні і мають статус ВПО у розмірах для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн, та для інших осіб – 2 тис. грн.

Крім того, Уряд визначив умови, за яких виплати для ВПО припиняються. За яких умов можуть припинити нараховувати виплати для ВПО – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Кому з ВПО припинять виплати у 2023 році

У пресслужбі Мінсоцполітики Фактам ICTV повідомили, що з 1 вересня допомога продовжується лише для тих громадян, які дійсно цього потребують.

З 1 вересня 2023 року виплату буде припинено тим ВПО, які від моменту ухвалення даної Постанови:

  • Придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менш як 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни.
  • Придбали на суму більше ніж 100 тис. грн земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету).
  • Мають на депозитному банківському рахунку кошти загальною сумою понад 100 тис. грн.
  • Придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму понад 100 тис. грн.
  • Мають у власності житло, яке розташоване на територіях, де не ведуться активні бойові дії або які не є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м² на одного члена сім’ї.

Якщо за результатами перевірки буде прийняте рішення про припинення виплат, ВПО про це повідомлять.

У разі незгоди, людина може оскаржити таке рішення органу соцзахисту та надати підтверджувальні документи, і продовжувати отримувати виплати.

Читайте також
Виплати на проживання для ВПО продовжили ще на шість місяців: що змінилося
Гроші, гривня, виплати, доплати, гривня

виплати, ВПО, Соціальні виплати
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Коли приходять гроші для ВПО: терміни виплат 2023
Гроші, виплати, гривня
Українські військові мають право на підйомну допомогу: що вона передбачає та як отримати
Гроші, гривня, виплати, доплати, гривня
Чому не надходять гроші ВПО – причини затримки виплат
гроші, гривні, виплати
Військові, рятувальники та правоохоронці отримуватимуть додаткові виплати під час воєнного стану
Виплати припиняються з 1 вересня: хто з ВПО втратить державну допомогу у 2023 році
Кабмін дозволив віддалену ідентифікацію ВПО для пенсій та інших виплат
Кабмін
Ігри
Відео
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході

Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.

Владислав Круглов
Використовувати можуть навіть діти: в Україні винайшли унікальну лего-цеглу
Виплати припиняються з 1 вересня: хто з ВПО втратить державну допомогу у 2023 році
Пройшли шлях Анни Франк: історії українських дітей з окупації показують в Нідерландах
Виплати припиняються з 1 вересня: хто з ВПО втратить державну допомогу у 2023 році
Чорноморські ігри 2023: чим запам’ятався фестиваль у Києві та хто переміг
Чорноморські Ігри 2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (18.08.2023)
Виплати припиняються з 1 вересня: хто з ВПО втратить державну допомогу у 2023 році
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь