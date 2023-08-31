В Україні з 1 січня хочуть запустити реформу оплати праці чиновників: що вона передбачає

В Україні планують запустити реформу оплати праці державних службовців уже з 1 січня 2024 року. На розгляді парламенту зараз перебуває відповідний законопроєкт.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді з міністрами й парламентарями. Вони обговорили ключові кроки для завершення реформи.

Йшлося про впровадження єдиних підходів в оплаті праці держслужбовців на основі класифікації посад. За словами Шмигаля, мета реформи – справедливість та усунення зловживань у цій сфері.

– Нова система посилить роль посадового окладу та допоможе усунути зловживання під час нарахування додаткових виплат і премій, – наголосив прем’єр.

Реформа передбачає зменшення диспропорції та справедливий підхід до виплати зарплат держслужбовцям.

Шмигаль нагадав, що Верховна Рада вже розглянула відповідний законопроєкт у першому читанні.

– Маємо прискоритись, аби нова система оплати праці запрацювала вже з 1 січня 2024 року, – наголосив Шмигаль.

Він додав, що Кабінет міністрів готує державний бюджет на 2024 рік “з урахуванням нових підходів”.

Що відомо про законопроєкт ВР

Наприкінці липня Верховна Рада підтримала законопроєкт про реформу оплати праці держслужбовців (№ 8222) у першому читанні.

Серед ключових положень документа:

1. Оплата праці на основі класифікації посад (з єдиним підходом для всіх). Зарплата держслужбовця враховуватиме його кваліфікацію, досвід, важливість і складність роботи, ступінь відповідальності, результативність, ефективність, якість виконання обов’язків.

2. Прозорість і прогнозованість зарплати (це має запобігти корупції).

3. Чітке розмежування зарплати на сталу та варіативну складові. Стала зарплата – це посадовий оклад, надбавки за вислугу років, ранг, грошова допомога, що виплачується з наданням щорічної відпустки. Варіативна зарплата передбачає премії та компенсації за додаткове навантаження, вона залежатиме від внеску чиновника в роботу держоргану.

4. Розмір місячної премії держслужбовця не може перевищувати 30%, а квартальної – 90% розміру його посадового окладу за фактично відпрацьований час протягом місяця чи кварталу.

5. Надбавку за вислугу років встановлять на рівні 2% посадового окладу за кожний календарний рік стажу держслужби (але не більше 30% посадового окладу).

6. Мінімальний розмір посадового окладу держслужбовця не може бути менше двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Законопроєкт має адаптувати законодавство України до вимог Євросоюзу.

Нещодавно Кабінет міністрів встановив щомісячну надбавку для працівників державних установ, закладів та організацій на територіях активних бойових дій у розмірі 100% посадового окладу, а на територіях можливих бойових дій — 50% окладу. Доплати передбачені на період воєнного стану.

Джерело: Нацагентство України з питань державної служби

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.