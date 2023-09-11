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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Як дізнатися, чи нарахована субсидія – інструкція

Як дізнатися, чи нарахована субсидія – інструкція
Фото: Depositphotos

Субсидія – це адресна допомога, яка надається для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Сьогодні, щоб дізнатися, чи призначено вам субсидію, не потрібно телефонувати в Пенсійний фонд України, зробити це можна онлайн.

Як дізнатися, чи нараховано вам субсидію та в якому розмірі читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Хто має право на субсидію

Отримати субсидію можуть:

  • одна із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;
  • особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у приміщенні на підставі договору оренди житла, якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги;
  • індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняті в експлуатацію;
  • неповнолітні, які залишилися без батьківської опіки, за заявою опікуна;
  • сім’ї, які витрачають на оплату комуналки більше, ніж розмір обов’язкового платежу. Зараз він становить 15% сукупного місячного доходу. Для кожної сім’ї розмір розраховують індивідуально. Це залежить від складу та доходу родини.

Через військове вторгнення РФ було оновлено механізм призначення субсидій. Тепер субсидію можуть отримати також внутрішньо переміщенні особи, подавши необхідні документи

Тож отримати субсидію можуть особи, які:

  • належать до складу домогосподарства і перебувають за кордоном у період дії воєнного стану;
  • мають у власності декілька житлових приміщень або будинків, право власності на які набуто шляхом успадкування;
  • мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, яка утворилася в період дії воєнного стану.

Які умови нарахування субсидії

Сума субсидії нараховується залежно від кількості людей, які проживають у квартирі чи будинку.

Якщо в оселі живуть не усі, хто там прописаний, субсидія розраховується на осіб, які фактично живуть у приміщенні, на підставі рішення районної держадміністрації, виконавчого органу міської або районної ради.

Інформація про розмір нарахованої компенсації міститься в Єдиному державному реєстрі одержувачів житлових субсидій.

На спеціальному порталі від Мінсоцполітики є можливість онлайн перевірити нарахування субсидії, її розмір на опалювальний та неопалювальний сезони. Для цього потрібно знати тільки поштову адресу одержувача.

Також у реєстрі міститься інформація про:

  • стан субсидії;
  • населений пункт;
  • номер заяви;
  • місцезнаходження вашої особової справи;
  • період нарахування компенсації.

Як перевірити нарахування субсидії онлайн

Щоби дізнатися, чи нарахована вам субсидія та у якій кількості, необхідно перейти на портал Мінсоцполітики:

  • зайдіть на державний портал subsidii.ioc.gov.ua;
  • введіть свої особисті дані область, місто, вулицю, номер будинку і квартири. Вводити ПІБ, номер паспорта, ІПН і так далі – не потрібно;
  • підтвердьте, що ви не робот, і натисніть кнопку Шукати.

Перед вами з’явиться уся інформація стосовно вашої субсидії її нарахування, сума, період призначення тощо.

Слід зазначити, що субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону й розраховується:

  • на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;
  • на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.
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Комунальні платежі, Комунальні тарифи, Субсидії
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Як дізнатися, чи нарахована субсидія – інструкція

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