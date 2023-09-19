Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Розтрощені авто та багато “швидких”: на виїзді з Києва сталася масштабна ДТП
Терміново
На Хмельниччині уламки ракет впали на колію та територію підприємства
Терміново
РФ атакувала Львів дронами Shahed. Є влучання у промислові склади, є поранений та загиблий
ППО знищила всі випущені росіянами дрони та 6 із 10 ракет – Повітряні сили
Під час виконання бойового завдання загинув боксер Андрій Огородник
Суспільство Пояснюємо
Пояснюємо
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки
Олександр Коваленко, Військово-політичний оглядач

Два брати: експерт розповів про головні відмінності Shahed-131 від Shahed-136

Два брати: експерт розповів про головні відмінності Shahed-131 від Shahed-136

У ніч на середу, 13 вересня, РФ запустила по Одещині та Сумщині 44 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Факти ICTV запитали у військового експерта Олександра Коваленка, чим відрізняється Shahed-131 від Shahed-136 та на що здатні нові дрони.

Shahed-131 та Shahed-136: головні відмінності

За словами військового експерта, ці два дрони дійсно відрізняються один від одного. Насамперед розміром.

Зараз дивляться

– Відрізняються тим, що Shahed-131 значно менший за своїми розмірами, ніж Shahed-136. Його можна умовно назвати молодшим братом 136-го, – каже Коваленко.

Крім того, Shahed-131 має меншу бойову частину.

– Бойова частина Shahed-131 має потужність 15 кг вибухової речовини, тоді як Shahed-136 може нести до 50 кг вибухівки. Тобто це значно менше, – зазначає експерт.

За словами Коваленка, російські окупанти почали використовувати Shahed-131, тому що не мають в достатній кількості Shahed-136.

– Вони не отримали в новій партії від Ірану достатньої кількості Shahed-136. Багато хто казав, що Іран може надати РФ декілька тисяч цих дронів. Проте найцікавіше у тому, що сам Іран має технічну можливість виробляти близько пів сотні Shahed-136 на місяць. Тобто за останнього постачання цих дронів РФ могла отримати десь близько 100-150 штук Shahed-136.

Але ще один момент. Іран, так само як і Росія, зараз виготовляє ракетне озброєння, але його виробництво повністю залежить від контрабанди іноземного походження запчастин. Наприклад, схеми, мікрочипи тощо. Отже, якщо немає цих контрабандних постачань, то немає виробництва, – розповідає Коваленко.

За словами експерта, Іран поставив РФ більшу кількість Shahed-131 через те, що не мали можливості виготовити достатню кількість Shahed-136.

Коваленко додає, що Shahed-136 та Shahed-131 майже однакові. Відрізняються вони виключно розміром та бойовою частиною.

– Shahed-131 такі ж гучні, тому їх можна розпізнати за гучними звуками. Їх можна збивати на відстані декількох кілометрів, тому вони не є якимось ноу-хау, – каже військовий експерт.

Також експерт зазначив, що збивати Shahed-131 можна так само, як і Shahed-136.

– Це використання засобів ППО малого радіуса дії, ракетних засобів малого радіуса дії, мобільних груп з ПЗРК та стрілецької зброї, – підсумовує Коваленко.

Головні характеристики Shahed-136

  • Дальність польоту — до 2,5 тис. км.
  • Швидкість – 185 км/год.
  • Вага — 200 кг.
  • Довжина — 3,5 м.
  • Розмах крил — 2,5 м.
  • Боєголовка — в носовій частині.
  • Запуск — зі спеціальної платформи.
  • Головна частина може містити до 50 кг вибухівки.

За словами Коваленка, Shahed-131 має такі ж технічні характеристики. Відрізняється лише вага, розміри та бойова частина.

Читайте також
Вночі сили ППО знищили 32 з 44 ворожих дронів
Два брати: експерт розповів про головні відмінності Shahed-131 від Shahed-136

Фото: ГУР

Дрони, Летальна зброя, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вночі росіяни запустили по Україні 30 дронів Shahed: 27 вдалося збити
БПЛА Shahed
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
За тиждень Армія дронів уразила рекордну кількість російських гармат – Федоров
Два брати: експерт розповів про головні відмінності Shahed-131 від Shahed-136
Зеленський розповів, який сигнал подають удари дронів по Росії
Два брати: експерт розповів про головні відмінності Shahed-131 від Shahed-136
Медики саме рятували поранених: РФ атакувала карету швидкої на Херсонщині
Швидка допомога

Завантаження

Ігри
Відео
Нас розстріляли прямо в машині: недитячі історії дітей, що тікали від війни

Від рук російських терористів в України загинуло вже понад 500 дітей. Більше 1100 вважають зниклими безвісти і така ж кількість неповнолітніх дістали поранення внаслідок бойових дій. На очах наших дітей російські військові чинять найстрашніші звірства: ґвалтують, вбивають батьків, друзів. Спогади про пережиті жахи маленькі українці часто занотовують на папері, малюють війну на картинах, монтують власне кіно із відео, яке залишилось у дитячих телефонах.

Христина Величанська
Приліт у Харкові 18.09.2023 | Зеленські у США | Новини Факти ICTV за 19.09.2023
Два брати: експерт розповів про головні відмінності Shahed-131 від Shahed-136
Обстріл Харкова 18.09.2023: окупанти вдарили по центру! Новини Факти ICTV за 18.09.2023
Два брати: експерт розповів про головні відмінності Shahed-131 від Shahed-136
Вибори під час війни та тріумф на Іграх Нескорених | Новини Факти ICTV за 18.09.2023
Два брати: експерт розповів про головні відмінності Shahed-131 від Shahed-136
У РФ дефіцит пального | Розпад Росії | Блекаут у жовтні | Новини Факти ICTV за 18.09.2023
Два брати: експерт розповів про головні відмінності Shahed-131 від Shahed-136
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь