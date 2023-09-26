Грошова допомога для ВПО: чи зміняться виплати із 1 жовтня

Восени частина внутрішньо переміщених осіб втратить право на отримання фінансової допомоги від держави.

Факти ICTV розбиралися, що буде з виплатами у жовтні.

За даними Мінсоцполітики, на сьогодні зареєстровано майже 5 млн українців, які вимушено покинули свої домівки через повномасштабну війну.

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Грошова допомога для ВПО восени 2023

З 1 вересня виплати припинили тим ВПО, які:

придбали новий транспортний засіб для власних потреб (з року випуску якого минуло менш ніж 5 років); придбали на суму понад 100 тис. грн земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету); мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тис. грн; придбали іноземну валюту (окрім валюти, отриманої від благодійних організацій), а також банківських металів на загальну суму понад 100 тис. грн; мають у власності житло, що розташоване на інших територіях де не ведуться активні бої, якщо таке житло має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї; перебували за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих документально підтверджених причин (до обґрунтованих причин належать службові відрядження, стажування, медичні обстеження, догляд за хворою дитиною тощо); повернулися до свого попереднього місця проживання; відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колаборацію.

Інші категорії ВПО будуть і надалі отримувати щомісячну фінансову допомогу до січня 2024 року включно. Виплати автоматично продовжено до 1 серпня 2024 року – згодом їх знову переглянуть.

У Мінсоцполітики поки що не повідомляли про будь-які зміни щодо виплат для внутрішньо переміщених осіб у жовтні чи листопаді 2023 року.

Нагадаємо, що розмір допомоги становить:

для осіб з інвалідністю та дітей ‒ 3 тис. грн;

для інших осіб ‒ 2 тис. грн.

Допомога на проживання автоматично продовжується ВПО, без додаткового звернення.

Виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися 15 та 28 числа щомісяця.

Виплати тим, хто прихистив переселенців

З 1 жовтня українці, які прихистили у себе внутрішньо переміщених осіб, отримуватимуть близько 900 грн на місяць за кожного переселенця, повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі Єдиних новин.

– Дійсно, з 1 жовтня тим людям, які будуть надавати прихисток нашим внутрішньо переміщеним особам, за кожну людину буде виплачуватися 900 грн. Зараз це 450 грн. На опалювальний сезон за кожну людину буде додатково ще 900 грн, – сказала Ірина Верещук.

Варто зауважити, що у 2022 році понад 2,3 млн ВПО отримали від держави допомогу на проживання. У 2023 році на допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам вже спрямовано 49 млрд 569 млн грн бюджетних коштів.

Для отримання додаткової інформації з питань виплат можна звертатися до Міністерства реінтеграції на цілодобову гарячу лінію за номером 15-48.

Телефонувати також можна на гарячу лінію вповноваженого з питань ВПО за номером 066 813 62 39.

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