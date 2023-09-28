Як оформити дитину війни: покрокова інструкція
Жахів війни зазнали чимало дітей. Особливо ті, які після 24 лютого 2022 року втратили дім, рідних, друзів, щасливе життя. Їхній соціальний захист зараз забезпечує держава, надаючи спеціальний статус і відповідну допомогу. Як оформити дитину війни – читайте в матеріалі.
Як оформити дитину війни та що надає цей статус: пояснює експерт
Юристка Наталя Куликова стверджує, що на сьогодні цей статус не дає жодних привілеїв дитині чи додаткової допомоги. Єдине – це безоплатне харчування в закладах освіти. Хоча і тут є свої нюанси.
Хто може отримати статус дитина війни 2023
Неповнолітні, які постраждали внаслідок бойових дій, мають право на соціальний захист. Це регулюється постановою КМУ № 268.
Право на статус можуть отримати діти, які на час збройної агресії Російської Федерації не досягли 18 років, тобто повноліття, а також у результаті цього зазнали поранення, контузії або каліцтва.
Також статус можуть отримати й ті діти, які страждали від психологічного, фізичного або сексуального насильства, викрадені або незаконно вивезені за межі України, незаконно утримувалися, зокрема в полоні.
Які документи знадобляться для оформлення статусу
- свідоцтво про народження;
- паспорт заявника, якщо заяву подає родич дитини;
- документ, який підтверджує спорідненість з постраждалою дитиною;
- довідка про взяття дитини на облік як ВПО;
- паспорт-книжечка чи ID-карта (за наявності в дитини);
- закордонний паспорт (якщо є).
- витяг з реєстру територіальної громади (за наявності);
- виписки з медичного лікування чи після огляду дитини;
- копії заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження, висновку експерта за результатами судової експертизи.
Як оформити статус дитина війни в Україні 2023
- Насамперед вам потрібно звернутися за місцем реєстрації чи фактичного проживання в органи опіки та піклування.
- Туди вам потрібно віднести папку документів.
- Після цього рішення про присвоєння статусу дитина війни будуть ухвалювати протягом місяця з дати реєстрації заяви. Її та надані документи розглядає комісія з питань захисту прав дитини.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко