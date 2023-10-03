Пенсія за віком: який страховий стаж треба мати, щоб вийти на пенсію у 2024 році

В Україні вік для виходу на пенсію та право на її отримання визначається тривалістю страхового стажу та становить 60, 63 і 65 років. Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.

Факти ICTV розповідають, який стаж треба мати, щоб вийти на пенсію у 2024 році.

Вийти на пенсію у 60 років мають право ті, у кого не менше від 31 року трудового стажу. Якщо ж менше, то людина зможе піти на заслужений відпочинок у 63 та 65 років, повідомляє Пенсійний фонд України.

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Зауважимо, що вимоги до страхового стажу щороку змінюються.

У разі ж, якщо у 65 років людина не має страхового стажу 15-20 років, їй призначають соціальну допомогу – це різниця між прожитковим мінімумом для людей, які втратили працездатність (2 093 гривень), і середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні пів року.

У 60 років вийти на пенсію зможуть ті, хто має:

у 2023 році – від 30 років стажу,

у 2024 році – від 31 року стажу,

у 2025 році – від 32 років стажу,

у 2026 році – від 33 років стажу,

у 2027 році – від 34 років стажу,

у 2028 році – від 35 років стажу.

У 63 роки вийти на пенсію зможуть ті, хто має:

у 2023 році – від 20 до 30 років стажу,

у 2024 році – від 21 до 31 року стажу,

у 2025 році – від 22 до 32 років стажу,

у 2026 році – від 23 до 33 років стажу,

у 2027 році – від 24 до 34 років стажу,

у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.

У 65 років вийти на пенсію зможуть ті, хто має:

у 2023 році – від 15 до 20 років стажу,

у 2024 році – від 15 до 21 року стажу,

у 2025 році – від 15 до 22 років стажу,

у 2026 році – від 15 до 23 років стажу,

у 2027 році – від 15 до 24 років стажу,

у 2028 році – від 15 до 25 років стажу.

Як обчислюється пенсія за віком

У такому випадку користуються формулою – П= ЗП х КС, де ЗП – заробітна плата, з якої йде обчислення пенсії, КС – коефіцієнт страхового стажу.

Показник середньої заробітної плати в Україні – це усереднений показник заробітної плати, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки до року звернення за призначенням пенсії.

Коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи визначається шляхом ділення суми заробітної плати, з якої сплачено страхові внески за цей місяць, на середню заробітну плату в Україні.

Нагадаємо, що уряд планує підвищити у 2024 році мінімальну пенсію з 2 093 грн до 2361 грн. Водночас Кабінет міністрів пропонує збільшити прожитковий мінімум з 2 589 грн до 2 920 грн.

Джерело : Пенсійний фонд

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