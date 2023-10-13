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Яку соціальну допомогу можуть отримати особи з інвалідністю II групи у 2023 році

Яку соціальну допомогу можуть отримати особи з інвалідністю II групи у 2023 році
Фото: Depositphotos

В Україні кожна особа з інвалідністю отримує відповідні соціальні виплати та пільги. Розмір виплат та перелік пільг залежить від групи інвалідності, встановленої певній особі.

Яку соціальну допомогу отримують особи з інвалідністю II групи в Україні у 2023 році, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Особи з інвалідністю II групи: яку соціальну допомогу отримують 2023

Особи з інвалідністю II групи зазвичай мають значні обмеження життєдіяльності, проте можуть обслуговувати себе самостійно та не потребують постійного догляду або допомоги.

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Також люди, яким встановлено II групу інвалідності, можуть самостійно пересуваються, здатні навчатися, працювати, орієнтуватися та спілкуватися.

Також люди, які мають інвалідність II групи, отримують відповідні пенсії з інвалідності. У 2023 році їхній розмір залежить від групи інвалідності:

  • особи І групи та страховим стажем від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, отримують 100% розміру пенсії за віком;
  • особи II групи та страховим стажем від 1 до 14 років — 90% пенсії за віком;
  • особи III групи та страховим стажем від 1 до 14 років — 50% пенсії за віком.

Точна сума, яку отримують люди з інвалідністю II групами, залежить від того, який у них стаж та зарплата. Тобто сума вираховується індивідуально.

Водночас мінімальний розмір пенсійних виплат людям з інвалідністю у 2023 році:

  • для I групи  — 2 300 грн;
  • для осіб, які не працюють та мають II-III групи, — 2 100 грн;
  • для осіб, які працюють та мають II-III групи, — 2 093 грн.

Пенсія з інвалідності призначається у разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності страхового стажу.

Також особам з інвалідністю передбачена державна соціальна допомога. Її розмір становить 2 100 грн та виплачується вона:

  • особами з інвалідністю з дитинства й дітям з інвалідністю;
  • особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Крім того, особи з інвалідністю II групи мають право на різноманітні пільги.

 

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