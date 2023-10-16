Аліменти в Україні 2023: який розмір виплат

Аліменти – це щомісячні виплати на утримання дитини, які повинен сплачувати один з батьків (який проживає окремо від дитини).

У Сімейному кодексі зазначається, що батьки повинні утримувати дитину від народження до досягнення повноліття (18 років).

Батьки також повинні сплачувати аліменти й на повнолітню дитину (до досягнення 23 років). Це стосується випадків, коли та потребує матеріальної допомоги у зв’язку з непрацездатністю або навчанням.

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Який розмір аліментів у 2023 році та особливості під час воєнного стану – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Розмір аліментів 2023

Виплат на утримання дитини повинно вистачати для гармонійного розвитку дитини.

Насправді, аліменти слугують як один зі способів захистити інтереси дитини після розлучення батьків.

Аліменти не можуть бути меншими за половину прожиткового мінімуму, визначеного для дітей певної вікової категорії.

Відповідно до закону про Держбюджет на 2023 рік, прожитковий мінімум на дітей віком до 6 років – 2 272 грн;

Для дітей віком від 6 до 18 років прожитковий мінімум становить 2 833 грн.

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути менш як 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Це зазначено у Сімейному кодексі України.

Тобто мінімальний розмір аліментів на дитину віком до 6 років – 1 136 грн.

Діти віком від 6 до 18 років – 1 416,5 грн.

Згідно з ч.5 ст.183 СКУ, максимальний розмір аліментів становить 10 прожиткових мінімумів на дитину. Тобто максимум, що має сплачувати один з батьків на дитину до 6 років – 22 720 грн.

А для дітей від 6 до 18 років – 28 330 грн.

Від чого залежить розмір аліментів

Під час встановлення розміру аліментів суд звертає увагу на:

стан здоров’я та матеріальне становище дитини і батьків;

наявність у платника аліментів інших дітей або непрацездатних родичів;

інші обставини, які мають істотне значення.

Крім того, розмір виплат також залежить від кварталу року, в якому було присуджено аліменти, оскільки прожитковий мінімум на дітей доволі часто збільшується.

Але встановлений розмір аліментів може бути переглянутий та змінений. Для цього мама чи тато (з ким проживає дитина) має подати позовну заяву до суду.

З яких доходів сплачуються аліменти

Під час встановлення суми аліментів суд звертає увагу на:

основну заробітну плату;

пенсії;

усі види доплат чи надбавок до зарплатні, а також премії;

додаткові оплати за позанормову роботу, роботу в святкові, неробочі та вихідні дні, а також платню, що зберігається під час відпустки;

винагороди;

доплати та різну державну допомогу;

стипендії;

плату за оренду земельної ділянки або земельної частки (паю);

інші види заробітку.

Аліменти мають сплачуватися:

у строк, встановлений у Виконавчому листі або Постанові про стягнення аліментів;

до десятого числа місяця, наступного за місяцем, за який здійснюється стягнення;

не пізніше триденного строку від дня, встановленого для виплати заробітної плати, пенсії, стипендії тощо.

Особливості сплати аліментів під час війни 2023

Верховна Рада прийняла закон, яким передбачено, що під час дії воєнного стану на території України припиняються звернення щодо стягнення на заробітну плату або інший дохід боржника, проте цей закон не поширюється на стягнення аліментів.

Тобто питання стягнення аліментів під час війни не зазнало змін, окрім виконання рішень на тимчасово окупованих територіях України.

Тобто, якщо один з батьків не сплачує аліментів, то інший може подати позовну заяву до суду та примусово стягнути виплати на дитину.

Крім того, той з батьків, з ким проживає дитина, може звернутися до суду з заявою на зменшення чи збільшення суми аліментів.

Також аліменти стягуються під час воєнного стану з військовослужбовців та тих, хто втратив роботу.

За несплату виплат на дитину боржників каратимуть:

стягнення за рішенням суду пені у розмірі 1% суми несплачених аліментів за кожен день прострочення;

суми несплачених аліментів за кожен день прострочення; передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

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