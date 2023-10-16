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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Києві починають підключати тепло в житлових будинках – Кличко

Опалення
Фото: Depositphotos

У понеділок, 16 жовтня, комунальники Києва починають підключення до тепла житлових будинків.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, пояснивши це стабільним зниженням температури повітря, яке обіцяють синоптики вже з вівторка.

– А на запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі (протяжністю теплових мереж близько 3 тис. км), необхідно кілька днів. Тому рішення розпочати опалювальний сезон є цілком виправданим, – наголосив він.

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За його словами, таким чином місто уникне перевантаження енергосистеми та зекономить електроенергію, якої б кияни багато використали, вмикаючи прилади для обігріву.

– Усі служби столиці, відповідальні за старт та проходження опалювального сезону, працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити киян необхідними сервісами, – підсумував Кличко.

Опалювальний сезон 2023-2024 у Києві розпочався ще 9 жовтня з підключення до теплопостачання об’єкти соціальної інфраструктури, серед яких – лікарні, школи та дитячі садочки.

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Опалення

Віталій Кличко, Київ, Опалення, Опалення в Україні, Опалювальний сезон, теплопостачання
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