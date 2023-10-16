Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации
Дальность поражения до 150 км: что известно о боеприпасах GLSDB
Отрезали оккупантов от поставок боеприпасов и топлива: партизаны утром взорвали пути в Мелитополе
Срочно
Работа Морських малюків: в Севастополе взорвался носитель Калибров Буян
Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

В Киеве начинают подключать тепло в жилых домах — Кличко

Опалення
Фото: Depositphotos

В понедельник, 16 октября, коммунальщики Киева начинают подключение к теплу жилых домов.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, объяснив это стабильным снижением температуры воздуха, которое обещают синоптики уже со вторника.

— А на запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, являющейся одной из крупнейших в Европе (протяженностью тепловых сетей около 3 тыс. км), необходимо несколько дней. Поэтому решение начать отопительный сезон является вполне оправданным, — подчеркнул он.

Сейчас смотрят

По его словам, таким образом город избежит перегрузки энергосистемы и сэкономит электроэнергию, которую бы киевляне много использовали, включая приборы для обогрева.

— Все службы столицы, ответственные за старт и прохождение отопительного сезона, работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить киевлян необходимыми сервисами, — подытожил Кличко.

Отопительный сезон 2023-2024 в Киеве начался еще 9 октября с подключения к теплоснабжению объектов социальной инфраструктуры, среди которых — больницы, школы и детские сады.

Читайте также
Когда в Украине начнется отопительный сезон 2023-2024
Опалення

Виталий Кличко, Київ, Опалення, Опалення в Україні, Отопительный сезон, теплопостачання
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Киеве из многоэтажки выпал 12-летний ребенок
В Киеве начинают подключать тепло в жилых домах — Кличко
Безопасно ли ставить газовый обогреватель в квартире – ответ экспертов
В Киеве начинают подключать тепло в жилых домах — Кличко
Газовый обогреватель: преимущества, недостатки, как выбрать и сколько стоит
В Киеве начинают подключать тепло в жилых домах — Кличко
Подготовка к отопительному сезону: как утеплить квартиру
В Киеве начинают подключать тепло в жилых домах — Кличко
Кто может получить скидки на коммунальные услуги 2023 – полный список
Комунальні платежі 2022 знижки

Загрузка

Игры
Видео
Самый большой провал спецслужб: почему Израиль не был готов к атаке ХАМАСа

Израильская армия настроена решительно уничтожить “гнездо террора” террористической организации ХАМАС. ЦАХАЛ атаковал почти полтысячи объектов в секторе Газа, в том числе дом одного из командиров боевиков.

Анна Боль
Последние новости из Авдеевки | Успехи ВСУ за неделю Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
В Киеве начинают подключать тепло в жилых домах — Кличко
Украинцы не могут покинуть сектор Газа | Вызовы для правительства Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
В Киеве начинают подключать тепло в жилых домах — Кличко
Впервые за 18 лет! Поезд Львов-Варшава | Произведение Франка ожило | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
В Киеве начинают подключать тепло в жилых домах — Кличко
Россия “освятила” бухту в Севастополе | ПВО в аренду | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
В Киеве начинают подключать тепло в жилых домах — Кличко
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь