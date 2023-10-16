В Киеве начинают подключать тепло в жилых домах — Кличко

В понедельник, 16 октября, коммунальщики Киева начинают подключение к теплу жилых домов.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, объяснив это стабильным снижением температуры воздуха, которое обещают синоптики уже со вторника.

— А на запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, являющейся одной из крупнейших в Европе (протяженностью тепловых сетей около 3 тыс. км), необходимо несколько дней. Поэтому решение начать отопительный сезон является вполне оправданным, — подчеркнул он.

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По его словам, таким образом город избежит перегрузки энергосистемы и сэкономит электроэнергию, которую бы киевляне много использовали, включая приборы для обогрева.

— Все службы столицы, ответственные за старт и прохождение отопительного сезона, работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить киевлян необходимыми сервисами, — подытожил Кличко.

Отопительный сезон 2023-2024 в Киеве начался еще 9 октября с подключения к теплоснабжению объектов социальной инфраструктуры, среди которых — больницы, школы и детские сады.

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