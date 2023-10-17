Хто може звернутися до Європейського суду з прав людини

Підстави для звернення в ЄСПЛ 2023

Скільки часу має людина для звернення до ЄСПЛ

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Що потрібно, щоб звернутися до Європейського суду

Зміст заяви в ЄСПЛ

Скільки коштує звернення до ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини – це міжнародний орган, який за умов, визначених Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, розглядає заяви, подані особами, які скаржаться на порушення своїх прав.

Конвенцію вважають міжнародним договором, на підставі якого більшість європейських держав зобов’язалися дотримуватися прав та основоположних свобод людини. Хто має право звернутися до ЄСПЛ та як правильно написати заяву у 2023 році – читайте в матеріалі.

Хто може звернутися до Європейського суду з прав людини

На сайті Міністерства юстиції України вказано, що до Європейського суду з прав людини може звернутися кожен, хто вважає, що державою було порушено його права, гарантовані Конвенцією про захист прав людини й основоположних свобод або протоколами до неї.

Підстави для звернення в ЄСПЛ 2023

Звертатися до суду потрібно, коли ви особисто є жертвою порушення однією з держав – сторін конвенції ваших прав чи основоположних свобод, які захищаються Конвенцією та протоколами до неї.

Важливо розуміти, що суд не виконує функції національного суду та не має повноважень скасовувати або змінювати рішення національних судів.

Суд також не може безпосередньо втручатися в діяльність органу влади, дія або бездіяльність якого спричинила порушення.

На розгляд подаються заяви, які спрямовані проти держав, що ратифікували Конвенцію та відповідні протоколи, і стосуються подій, що відбувалися після дати ратифікації угоди. Важливо, що суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних інституцій.

Заяви приймаються тільки тоді, коли були використані усі внутрішні засоби юридичного захисту і лише протягом пів року з дати винесення остаточного рішення. Тобто до звернення в ЄСПЛ ви повинні використати усі засоби судового захисту в державі, проти якої спрямована заява (просто звернутися до національних судів, яким підсудна справа). В першому листі має бути чітко викладений предмет заяви, яку ви маєте намір подати (запиту недостатньо).

Що потрібно, щоб звернутися до Європейського суду

Листується суд французькою та англійською мовами. Надсилати все це потрібно поштою (якщо ви відсилаєте свою заяву електронною поштою або факсом, потрібно продублювати її звичайною поштою).

Усі сторінки повинні бути послідовно пронумеровані, не скріплені нічим (степлером також). Справа буде просуватися швидше, якщо підключити до неї кваліфіковану людину (адвоката)

Скільки часу має людина для звернення до ЄСПЛ

Особа має шість місяців. Відомо, що такі справи ведуться доволі довго. Наприклад, журналістка Катерина Аврамчук оскаржувала у ЄСПЛ відмову надати їй інформацію про службові квартири народних депутатів. Про це написали в Центрі демократії та верховенства права, який понад 10 років надавав повну юридичну підтримку справі.

Зміст заяви в ЄСПЛ

наведіть стислий виклад фактів, щодо яких ви скаржитися, та суть ваших скарг;

зазначте права, гарантовані Конвенцією або протоколами до неї, які, на вашу думку, були порушені;

назвіть національні засоби юридичного захисту, якими ви скористалися;

наведіть перелік рішень судів (або інших державних органів) у справі із зазначенням дати кожного рішення та органу, який його виніс, а також коротку інформацію про зміст цього рішення.

Скільки коштує звернення до ЄСПЛ

Суд не може надати вам допомогу з оплати послуг адвоката для підготовки заяви. Після рішення суду про направлення заяви урядові для надання зауважень, ви, у разі браку коштів для оплати послуг адвоката, можете претендувати на отримання безкоштовної юридичної допомоги, якщо надання такої допомоги суд визнає за необхідне для належного розгляду справи. Сам розгляд справи безкоштовний.

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