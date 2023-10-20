Гендерна рівність, права ЛГБТІК+ та людей з інвалідністю: у Києві відбувся Форум союзників/ць БАМ! 2023

14 вересня у Києві відбувся Форум союзників/ць БАМ! 2023. Це щорічна подія, яку організовує правозахисна громадська організація Точка опори UA.

Унікальна платформа об’єднує однодумців, що виступають за гендерну рівність, різноманіття та інклюзію в українському суспільстві. На Форумі відбулося пʼять панельних дискусій, на одній із них модератором була директорка з комунікацій і сталого розвитку Starlight Media Group Яна Гончаренко.

Цьогоріч на заході підіймали такі теми:

Зараз дивляться

Чому здорове майбутнє бізнесу неможливе без різноманіття та інклюзії?

Чому запровадження цивільних партнерств і прийняття законопроєкту 9103 важливіше, ніж може здатись на перший погляд?

Як повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року змінило активізм, та як не тільки зрозуміти інтерсекційність, але й побудувати її?

Чому інклюзивні комунікації визначають наше життя, і які виклики на нас чекають після війни?

Як використовувати свою публічність для підтримки ЛГБТІК+ людей, і як не нашкодити спільноті та їхній боротьбі за свої права?

Добірку найцікавіших цитат, думок та інсайтів читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Добірка найцікавіших цитат і думок

Нині українські компанії та бізнес роблять все для того, щоб підтримати тему різноманіття, інклюзивності й адвокатувати права людини. Одним із найважливіших нововведень 2023 року стало запровадження Укрзалізницею жіночих купе.

Це питання насправді важливе та соціально гостре, особливо під час війни, зазначила директорка Департаменту соціальної політики АТ Укрзалізниця Ольга Безпалько.

– Я не можу сказати, що це економічно вигідне рішення для Укрзалізниці. Це більше соціальне рішення, аніж економічне. Але що стосується самого підходу, точилися і точаться досі обговорення. Одні розцінюють це з точки зору агрегації, інші, навпаки, з погляду безпеки. Ми, як компанія, робимо все можливе, щоб підтримати нашу державу і допомогти забезпечити безпеку в поїздах Укрзалізниці. Нині, за поваги до всіх інших, ми чи не єдина компанія, яка системно перевозить людей, – сказала Безпалько.

Вона наголосила, що на сьогодні послугою жіночого купе вже скористалися 18 тис. жінок.

Тим часом компанія Uklon об’єдналася з MasterCard і MacPaw, щоб запустити інклюзивне таксі для людей з інвалідністю. Вони закупили спеціальні автомобілі та провели навчання для водіїв. Як розповіла PR Lead Uklon, кураторка проєкту Інклюзивний клас Каріне Полянська, ця послуга в Uklon має дуже великий попит.

– Ми розуміємо, що ці адаптовані машини, скільки б ми їх не запустили, не закриють попит на 100%. Усі мають бути готовими до того, що людина з інвалідністю може бути його пасажиром, і це не має викликати якогось надзвичайного подиву. Тому зараз ми проводимо освітні ініціативи для всіх водіїв і готуємось до запуску наступного міста, – сказала Полянська.

Компанія Comfy цьогоріч стала яскравим прикладом бізнесу, який підтримав права ЛГБТІК+.

– Коли ми бачимо, що українське суспільство змінюється, нам хочеться підтримувати це, тому що у нас є сила голосу. Ми готувалися до негативу, деякі активісти збиралися біля наших магазинів, і кілька днів ми мали хвилю обговорень і онлайн, і офлайн. Водночас в онлайні ми отримали більше позитиву. Але сказати, що все було ідеально, я теж не можу. Це не питання, насправді, підтримки ЛГБТІК+, це питання набагато ширше, які ми, які в нас цінності, – розповіла директорка відділу маркетингу та E-commerce Comfy Марія Назаренко.

Повне відео дискусії можна переглянути нижче.



Варто зазначити, що всі ці три компанії працюють у контексті психологічної підтримки своїх працівників і ветеранів.

Наприклад, від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України дуже багато працівників АТ Укрзалізниця пішли добровольцями на фронт.

Також у компанії працює багато ветеранів російсько-української війни, тож компанія створила для своїх співробітників спеціальну мережу психологів, що дуже актуально у воєнний час.

– Складно уявити класні репутації бізнесів у майбутнього, якщо це бізнеси, які не вірять в права людей беззаперечно, – наголосила директорка з комунікацій та сталого розвитку Starlight Media Group Яна Гончаренко.

Для чого проводиться Форум союзників/ць БАМ!

Форум союзників/ць БАМ! (бізнес/активізм/медіа) – щорічна подія, яку організовує правозахисна ГО Точка опори UA.

Це унікальна платформа, яка об’єднує однодумців зі сфери бізнесу, політики, громадського сектору та медіа, що виступають за гендерну рівність, різноманіття та інклюзію в українському суспільстві.

Це подія про об’єднання, про діалог і досягнення компромісів, щоб потреби всіх груп були почуті та враховувалися, а також про те, щоб зробити тему прав людини доступною та цікавою для кожного та кожної.

Форум відбувається у форматі панельних дискусій.

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