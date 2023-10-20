Прийшла повістка, але є бронь: що робити та чи потрібно йти до ТЦК
В Україні тривають воєнний стан і загальна мобілізація, дію яких було подовжено до 15 листопада 2023 року.
Мобілізувати можуть чоловіків призовного віку, які не мають відстрочки та за станом здоровʼя можуть виконувати військовий обовʼязок.
- Що таке бронювання від мобілізації
- Чи можуть мобілізувати людину, у якої є бронь
- Що робити, якщо вам прийшла повістка, але є бронь
Чи можуть мобілізувати чоловіка, якщо в нього є бронь від мобілізації, та що робити, якщо заброньованому прийшла повістка – дізнавалися Факти ICTV.
Що таке бронювання від мобілізації
Бронювання – це відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, яка надається працівникам органів державної влади, підприємств, установ і організацій з метою забезпечення їхнього функціонування в особливий період.
Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:
- в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;
- на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);
- на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань;
- на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Чи можуть мобілізувати людину, у якої є бронь
Згідно з законом України Про мобілізацію, представники ТЦК не мають права мобілізувати людину, яка має бронювання від служби в армії.
Втім працівники військкоматів часто зловживають своїми повноваженнями та через необізнаність громадян видають повістки заброньованим людям, відправляють на проходження ВЛК і далі розподіляють по військових частинах для несення служби.
Що робити, якщо вам прийшла повістка, але є бронь
Як пояснює адвокат Ростислав Кравець, у будь-якому разі, якщо людина отримала повістку, вона має зʼявитися до ТЦК і надати всі наявні документи.
– Коли вам прийшла повістка, треба зʼявитися до ТЦК і надати цей витяг наказу про бронювання. Вас, звичайно, можуть попросити уточнити ваші дані. Також можуть попросити пройти військово-лікарську комісію, але не мають права вас мобілізувати, у зв’язку з тим, що у вас є бронь, – каже експерт.
Кравець зазначає, якщо людина знає, що у її ТЦК працюють недобросовісні працівники, можна зателефонувати, уточнити деталі та відправити наявне бронювання поштою – цінним листом.
– Зазвичай у ТЦК часто зловживають своїми повноваженнями й не хочуть брати ваші документи, мовляв, давайте спочатку пройдіть ВЛК, а потім ми подивимося, що там у вас за документи. Тож ви можете відправити копію цього витягу наказу стосовно наявності у вас броні поштою, цінним листом, це убезпечить вас від неправомірних дій представників ТЦК, – зауважив адвокат.
Раніше ми розповідали, чи можуть ФОПи отримати бронь від мобілізації та забронювати своїх працівників – детальніше про це читайте в матеріалі.
Завантаження