Прийшла повістка, але є бронь: що робити та чи потрібно йти до ТЦК

В Україні тривають воєнний стан і загальна мобілізація, дію яких було подовжено до 15 листопада 2023 року.

Мобілізувати можуть чоловіків призовного віку, які не мають відстрочки та за станом здоровʼя можуть виконувати військовий обовʼязок.

Чи можуть мобілізувати чоловіка, якщо в нього є бронь від мобілізації, та що робити, якщо заброньованому прийшла повістка – дізнавалися Факти ICTV.

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Що таке бронювання від мобілізації

Бронювання – це відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, яка надається працівникам органів державної влади, підприємств, установ і організацій з метою забезпечення їхнього функціонування в особливий період.

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Чи можуть мобілізувати людину, у якої є бронь

Згідно з законом України Про мобілізацію, представники ТЦК не мають права мобілізувати людину, яка має бронювання від служби в армії.

Втім працівники військкоматів часто зловживають своїми повноваженнями та через необізнаність громадян видають повістки заброньованим людям, відправляють на проходження ВЛК і далі розподіляють по військових частинах для несення служби.

Що робити, якщо вам прийшла повістка, але є бронь

Як пояснює адвокат Ростислав Кравець, у будь-якому разі, якщо людина отримала повістку, вона має зʼявитися до ТЦК і надати всі наявні документи.

– Коли вам прийшла повістка, треба зʼявитися до ТЦК і надати цей витяг наказу про бронювання. Вас, звичайно, можуть попросити уточнити ваші дані. Також можуть попросити пройти військово-лікарську комісію, але не мають права вас мобілізувати, у зв’язку з тим, що у вас є бронь, – каже експерт.

Кравець зазначає, якщо людина знає, що у її ТЦК працюють недобросовісні працівники, можна зателефонувати, уточнити деталі та відправити наявне бронювання поштою – цінним листом.

– Зазвичай у ТЦК часто зловживають своїми повноваженнями й не хочуть брати ваші документи, мовляв, давайте спочатку пройдіть ВЛК, а потім ми подивимося, що там у вас за документи. Тож ви можете відправити копію цього витягу наказу стосовно наявності у вас броні поштою, цінним листом, це убезпечить вас від неправомірних дій представників ТЦК, – зауважив адвокат.

Раніше ми розповідали, чи можуть ФОПи отримати бронь від мобілізації та забронювати своїх працівників – детальніше про це читайте в матеріалі.

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