Мінімальна зарплата в Україні 2023: який розмір очікувати в 2024
До 1 жовтня 2022 мінімальна зарплата в Україні становила 6,5 тис. грн. Нині її розмір – 6,7 тис. грн.
Яка мінімальна зарплата в Україні у 2023 році – читайте в нашому матеріалі.
Мінімальна зарплата в Україні 2023: сума
Мінімальна зарплата в Україні не змінювалася з 1 жовтня 2022 року і становить 6 700 гривень. У 2023 році мінімалку змінювати не будуть, зате в наступному році планується аж два підвищення.
Якщо перераховувати у погодинному розмірі — це 40,46 грн/год. Якщо перераховувати за офіційним курсом гривні до долара — нині це $244,743.
Мінімальна зарплата в Україні 2024: сума
Уряд на черговому засіданні затвердив проєкт бюджету на наступний 2024 рік. Про це у своїх соцмережах повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Тому, вже відомо, якими можуть бути суми мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму тощо.
Якщо говорити про розмір мінімальної заробітної плати в Україні, то з 1 січня 2024 року мінімальна зарплата змінюватиметься. Мінімальна заробітна плата у місячному розмірі з 1 січня може бути 7100 грн. А от з 1 липня 2024 — 8000 грн.
А от прожитковий мінімум теж не стоятиме на місці.
У 2023 році на одну особу сума мінімального забезпечення — 2589 грн. А у 2024 вона може зрости до 2920 грн.
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук