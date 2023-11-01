Втратили трудову книжку під час війни? Що робити та які документи знадобляться

В Україні вже понад 1,5 року триває повномасштабна війна. Багато людей у пошуках безпеки були вимушені залишити власні будинки, дехто втратив житло, а разом із ним – важливі документі. Як підтвердити стаж, якщо трудова книжка загубилася або була знищена через чергову атаку РФ, розповіли керуючі партнери юридичної компанії Муренко, Курявий і Партнери Олександр Курявий і Нікіта Муренко.

Куди звертатися у разі втрати трудової книжки

Згідно з наказом №58, якщо людина втратила трудову книжку, то має негайно звернутись із заявою до роботодавця за останнім місцем роботи. Після цього їй видадуть новий документ із записом Дублікат.

Що знадобиться для відновлення трудової книжки

Якщо людина, яка втратила трудову книжку, мала лише одне місце роботи, достатньо написати там заяву. Якщо ж було декілька фірм – це вже складніше. Потрібно звернутисяза довідкою і з попередніх місць роботи.

Зараз дивляться

Крім того, людина, яка зареєстрована на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України та вносила відомості про свою діяльність, може зробити витяги із необхідною інформацією для заповнення нової трудової книжки.

Але що робити, якщо попереднє місце роботи розташоване на окупованій території, або вже не функціонує? У такому разі людина може звернутись із запитом на отримання відповідної інформації до ЦНАПу. Там потрібно написати заяву на видачу справи із державного архіву за відповідним місцем роботи.

– Однак, коли неможливо документально підтвердити загальний стаж, він записується сумарно без вказування назви підприємства, періоду праці та посад, – кажуть юристи.

Крім того, з 2021 року документація про трудову діяльність переводиться на цифрові рейки. Тепер людина може отримати дані про трудову діяльність на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

– Хоча інструкція ведення трудових книжок працівників досі чинна, однак Кодекс законів про працю України зазнав змін у частині ведення трудових книжок. Їхнє ведення та заповнення здійснюється лише за вимогою працівника, тобто це є його правом – звернутися до роботодавця з вимогою про оформлення та ведення трудової книжки, – додають експерти.

Які документи можуть підтвердити стаж, окрім трудової книжки

Якщо записи про стаж у трудовій книжці потрібно підтвердити, уточнити або відновити, знадобляться такі документи:

дані, наявні в Реєстрі;

виписки або довідки, складені на основі даних, наявних в інформаційних та автоматизованих системах підприємств;

довідки або виписки із наказів про призначення на посаду;

особові рахунку та відомості про видавання заробітної плати;

посвідчення, характеристики;

письмові трудові договори та угоди з позначками про їхнє виконання;

членські квитки профспілок;

показання не менш ніж двох свідків, які мають підтвердження роботи на відповідному підприємстві;

документи про сплату страхових внесків (для осіб, які займаються сільським господарством, підприємницькою або творчою діяльністю);

військові квитки та довідки із відповідних органів проходження служби.

Ці довідки повинна підписати уповноважена особа підприємства. Також документи за можливості мають бути засвідчені печаткою.

Отже, якщо ви втратили трудову книжку, то вам потрібно зробити чотири кроки для її відновлення.

Перший крок: негайно повідомте про втрату трудової книжки роботодавця за останнім місцем роботи.

Другий крок: отримайте у роботодавця або в уповноваженої особи підприємства Дублікат. На це передбачено не більше від 15 днів з дня подання заяви. В окремих випадках можливі більші строки.

Третій крок: зберіть документи, що підтверджують стаж роботи на відповідних підприємствах.

Четвертий крок полягає у заповненні нової трудової книжки наявною інформацією про роботу.

Далі розберемо з юристами механізм дій, якщо вам відмовили у пенсії через некоректні дані у трудовій книжці.

Так, 63-річній жінці з Луганської області відмовили у пенсії через те, що у Пенсійному фонді під час перевірки анулювали 10 років стажу – десь печатка не влаштувала, десь підпис не такий. Місця ж роботи розташовані на окупованій території.

– На жаль, оскільки основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка та записи в ній, наявність помилки та невідповідних відомостей про роботу дає право співробітникам органів Пенсійного фонду України анулювати відповідний стаж роботи, що унеможливлює оформлення пенсій, – говорять експерти.

У такому разі, якщо підприємство активне і туди є можливість дистанційно або особисто звернутися, то для підтвердження стажу, переселенка має зробити саме це. Якщо ж такої можливості немає, то варто відкрити портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Там жінка зможе отримати відомості про трудову діяльність.

Ще один варіант – отримати витяг з Реєстру, безпосередньо звернувшись до органів Пенсійного фонду України. Проте цей реєстр ведеться лише з 1998 року, тож людина не зможе отримати дані про роботу у попередні роки.

Також жінка із заявою на отримання справи із державного архіву за відповідним місцем роботи може звернутися до ЦНАПу.

– У зв’язку із запровадженням воєнного стану в Україні, стаж роботи можна підтвердити на підставі показань не менш ніж двох свідків, які б знали заявника за спільною з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (зокрема у колгоспі) або в одній системі, та мали документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника, – додають юристи.

Такий спосіб підтвердження застосовується саме для підприємств, майно яких розташоване на окупованій території або у регіоні бойових дій. Це за умови документального підтвердження пошкодження чи знищення майна.

– Із довідкою, що підтверджує відповідний стаж роботи особи, необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України одночасно з поданням заяви на перегляд рішення про анулювання стажу, – кажуть юристи.

Співробітники Пенсійного фонду України при перегляді заяви та правильно оформленої довідки про роботу мають зарахувати анульований стаж.

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