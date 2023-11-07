Чи мають право колектори телефонувати родичам та як з цим боротися – відповідь адвокатів

Колектори та їхні методи роботи завжди викликали більше запитань, ніж відповідей. Проте боржники, які ставали жертвами дій колекторів, часто мирилися з цим – через провину неповернутого боргу. Один з улюблених методів впливу колекторів – телефонні дзвінки третім особам. Це можуть бути родичі боржника, друзі, сусіди чи колеги.

Однак, такі дії поза законом. Чи мають право колектори телефонувати з питань боргів родичам, а також, як боротися з цим, Факти ICTV розбиралися з юристами відділу банкрутства адвокатського бюро Приходько та Партнери Анастасією Шаховець та Іллею Колесником.

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Чи мають право колектори телефонувати з питань боргів родичам

Юристи розповідають, що діяльність колекторів у взаємодії з боржниками регулюється ст. 25 Закону України Про споживче кредитування.

– Насамперед колектори можуть телефонувати до самого споживача, який оформив на себе кредит. Телефонувати третім особам, які не мають жодного стосунку до кредиту, вони не мають права, за винятком, якщо третя особа не є законним представником боржника, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, – зазначає Анастасія Шаховець.

Вона додає, що колектори можуть здійснювати обробку персональних даних споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя або третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит і які надали згоду на таку взаємодію.

Що закон забороняє робити колекторам:

здійснювати дії, що зазіхають на особисту гідність, права, свободи, власність споживача, його близьких осіб;

використовувати погрози, шантаж, вчиняти інші незаконні (неправомірні) дії;

вводити в оману;

відвідувати у період з 20:00 до 09:00, а також у вихідні, святкові та неробочі дні;

використовувати функцію автоматичного додзвону протягом понад 30 хвилин на добу;

вимагати від споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, а також його роботодавця та/або інших осіб взяти на себе зобов’язання щодо простроченої заборгованості, якщо інше не передбачено договором про споживчий кредит або законом;

вчиняти дії, що шкодять репутації, зокрема діловій.

– Отже, якщо колектор порушує ваші права, він автоматично може бути притягнений до відповідальності, – наголошує юристка.

Як боротися проти колекторського свавілля

За словами Шаховець, перший варіант – звернення до Національного банку України. Саме НБУ здійснює нагляд за додержанням кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією встановлених законодавством вимог щодо захисту прав споживачів фінансових послуг. Зокрема йдеться і про взаємодію зі споживачами через прострочену заборгованість, яка має вимоги щодо етичної поведінки.

– Другий – писати заяву до правоохоронних органів, наприклад на підставі ст. 189 ККУ Вимагання, ст. 182 ККУ Порушення недоторканності приватного життя або ст. 355 Примус до виконання або невиконання цивільно-правових зобов’язань, – розповідає юристка відділу банкрутства Анастасія Шаховець.

Боротьба проти колекторського свавілля – покрокова інструкція

Юрист Ілля Колесник зібрав інструкції, як діяти, якщо колектори дзвонять вашим родичам.

Порядок звернення до НБУ:

Зібрати всі докази порушення фінансовою організацією ваших прав і прав третіх осіб (погрози в чатах і телефонних дзвінках тощо).

Звернутися до фінансової організації з заявою про відкликання згоди на обробку персональних даних (складається у довільній формі).

Звернутися зі скаргою до Національного банку. У скарзі необхідно вказати найменування та реквізити кредитора, яким були порушені ваші права, описати ситуацію яка склалась, додавши зібрані докази та зазначити особисті дані.

Форма звернення може бути різною, нині серед доступних є три варіанти:

за телефоном гарячої лінії 0 800 505 240

письмове звернення за адресою: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601

електронне звернення за адресою nbu@bank.gov.ua

Онлайн-форма для звернення за посиланням .

– Після детального розгляду звернення Національний банк України зобов’язаний надати роз’яснення щодо норм законодавства, які були порушені кредитодавцем, новим кредитором або колекторською компанією, – зазначає юрист.

Порядок звернення до Нацполіції:

звернення до правоохоронців здійснюється за фактом кримінального правопорушення за ст.ст. 182, 185, 355 КК України;

письмове або електронне повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. У повідомленні необхідно вказати найменування відділу поліції, до якого воно звертається, особисті дані потерпілого, описати обставини справи та вказати норми законодавства, які були порушені. До повідомлення додаються документи, що ідентифікують особу, а також всі зібрані докази порушення прав особи;

направити повідомлення поштою або за адресою електронної пошти до відповідного відділу поліції.

– Слідчий відділу поліції зобов’язаний не пізніше 24 годин з моменту подання повідомлення про вчинення кримінального правопорушення внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати досудове слідство, – наголошує юрист відділу банкрутства Ілля Колесник.

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