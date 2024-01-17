Мобілізація студентів 2024 в Україні: кого можуть призвати до армії

Цьогоріч студентів денної та дуальної форми навчання українських і закордонних навчальних закладів не повинні призивати під час мобілізації.

Однак молоді люди можуть мобілізуватися за власним бажанням.

Як це відбувається і що треба знати про мобілізацію студентів 2024 – читайте в нашому матеріалі.

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Мобілізація студентів 2024: кого можуть призвати

Насамперед мобілізація стосується тих студентів, які після закінчення бакалаврату і перед тим, як вступити на магістратуру, тимчасово не числяться в студентах.

Вони не отримують відстрочку від мобілізації, адже офіційно у цей час не здобувають освіту.

Порядок призову на військову службу в Україні регулюється законами Про військовий обов’язок та військову службу та Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Чи можуть призвати до армії студентів іноземних вишів

В Україні заборонено виїжджати військовозобов’язаним чоловікам за межі країни.

Ще нещодавно студенти іноземних університетів могли їздити на навчання в інші країни, однак тепер вони не можуть виїжджати за кордон.

Кого не будуть мобілізувати

студентів ПТУ та училищ (здобувачів професійно-технічної освіти);

студентів вишів (здобувачів вищої освіти);

асистентів-стажерів;

аспірантів і докторантів, які навчаються на денній чи дуальній формах.

Кому зі студентів можуть дати відстрочку

Відстрочення від призову для навчання на весь період навчання у закладі освіти надається:

громадянам України призовного віку, які навчаються у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступенів;

студентам професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання.

Однак за досягнення 21-річного віку відстрочка втрачає чинність.

Якщо хлопець не хоче мобілізуватися, то під час отримання повістки йому потрібно надати спеціальну довідку про те, що зараз він навчається (у територіальному центрі комплектування).

Однак якщо хлопець хоче пройти службу, потрібно написати відповідну заяву у військкоматі.

Після цього йому нададуть академвідпустку на час служби.

За словами адвоката Джамала Стаценка, не призивають у 2024 році студентів вищих навчальних закладів, здобувачів фахової передвищої освіти. Проте маються на увазі лише ті, хто навчається на денній або дуальній формі. Вчителі та викладачі також не можуть бути мобілізовані.

Крім цього, за словами експерта, у 2024 році не призивають:

Працівників компаній, організацій та органів, яких забронювали для виконання своїх обов’язків. Непридатних до служби осіб, тобто тих, хто має інвалідність або тимчасово непридатні через стан здоров’я. Громадян, які утримують і відповідають за трьох або більше дітей до 18 років. Під цю категорію також підпадають опікуни та батьки повнолітніх, які мають I або II групу інвалідності. Осіб, які самотужки виховують неповнолітню дитину. Громадян України, які доглядають за тяжкохворими членами сім’ї. Наприклад, за дружиною чи чоловіком, дитиною, матір’ю чи батьком. Опікунів, усиновителів, прийомних батьків і батьків-вихователів неповнолітніх дітей-сиріт та тих, хто позбавлений батьківського піклування. Народних депутатів України та депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, а також деякі категорії чиновників. Військовозобов’язаних осіб, які мають чоловіка або дружину, що вже служить, і неповнолітню дитину. Крім того, до цієї категорії входять ті, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти внаслідок воєнних дій на Сході України.

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