Документи, що посвідчують особу: що можна пред’являти на блокпостах

Під час дії воєнного стану громадяни України, іноземці та особи без громадянства повинні завжди мати з собою посвідчувальні документи та пред’являти їх на вимогу вповноважених представників влади, наприклад, на блокпостах. Про те, які документі, крім паспорта, посвідчують особу людини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Документи, що посвідчують особу: що каже закон

Список документів, що посвідчують особу в Україні, зазначено в Законі України №5492-VI Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус.

Згідно зі ст. 13 цього закону, посвідчувальні документи можуть бути двох видів залежно від їх функціонального призначення:

Зараз дивляться

документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство;

документи, що посвідчують особу та підтверджують спеціальний статус людини.

Усі документи, які перелічено в законі, можуть пред’являтись під час перевірки документів, що має на меті встановити особу людини.

В інших випадках вимоги щодо необхідних документів можуть бути більш конкретизовані. Наприклад, посвідчення водія підтверджує не тільки особу людини, а й її право на керування транспортним засобом.

Які документи посвідчують особу – перелік

До документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, належать:

паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт України;

службовий паспорт України;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу;

посвідчення особи на повернення в Україну;

тимчасове посвідчення громадянина України.

До списку документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, входять:

посвідчення водія;

посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

посвідка на постійне проживання;

посвідка на тимчасове проживання;

картка мігранта;

посвідчення біженця;

проїзний документ біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.

Військово-облікові документи: чи потрібно носити з собою

До військово-облікових документів належать:

посвідчення про приписку до призовної дільниці (видається призовникам);

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (видається військовозобов’язаним та військовослужбовцям).

Наразі жодним нормативним документом не встановлено, що військовозобов’язані чоловіки повинні мати з собою військово-облікові документи. Але новий законопроєкт про мобілізацію №10449, який Рада підтримала у першому читанні 7 лютого, передбачає встановлення такого обов’язку.

Після прийняття законопроєкту і набуття ним чинності, усі військовозобов’язані громадяни України будуть зобов’язані під час дії воєнного стану носити з собою документ, що посвідчує особу, та військовий квиток або приписне посвідчення.

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