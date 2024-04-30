Бронювання державних службовців в Україні у 2024 році: перелік посад

Новий закон про мобілізацію передбачає включення до переліку заброньованих працівників державних служб. Факти ICTV розказують детальніше, про бронювання державних службовців в Україні у 2024 році.

Бронювання державних службовців: що передбачено у 2024 році

Ігор Ясько, адвокат та керуючий партнер ЮК Winner зазначив, що у нинішньому порядку від мобілізації були заброньовані:

виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги;

працівники закордонних дипломатичних установ;

представництва донорських установ;

представництва міжнародних організацій.

Наразі бронювання надається таким категоріям державних службовців:

Зараз дивляться

народні депутати; судді та дипломати; керівництво міністерств.

А також іншим державним службовцям, таким як:

чиновники категорії А;

голови обласних та районних рад;

сільські селищні та міські голови.

Чиновники категорії Б (керівники) та органи місцевого самоврядування можуть забронювати не більше 50% від кількості військовозобов’язаних.

Також народні депутати можуть забронювати по два помічники-консультанта.

Згідно із новим законом, бронюванню підлягають працівники, які працюють:

Національна поліція;

НАБУ, ДБР, ДСНС;

Прокуратур, БЕБ;

Державна кримінально-виконавча служба;

Служба судової охорони;

Установи системи правосуддя та органи досудового розслідування.

У законі (стаття 23) визначили, що призову на військову службу під час мобілізації не підлягають державні службовці, які:

готують висновки до проєктів нормативно-правових актів;

проводять наукову, фахову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів;

фахівці, які виконують функції із забезпечення кіберзахисту, кібербезпеки та безпеки інформаційних технологій;

фахівці з розроблення програмного забезпечення та адміністрування баз даних;

Мобілізації також не підлягають державні службовці, які займаються впровадженням та підтримкою новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України.

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