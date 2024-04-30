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Суспільство
Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Бронювання державних службовців в Україні у 2024 році: перелік посад

Військовий, мобілізація
Фото: Depositphotos

Новий закон про мобілізацію передбачає включення до переліку заброньованих працівників державних служб. Факти ICTV розказують детальніше, про бронювання державних службовців в Україні у 2024 році.

Бронювання державних службовців: що передбачено у 2024 році

Ігор Ясько, адвокат та керуючий партнер ЮК Winner зазначив, що у нинішньому порядку від мобілізації були заброньовані:

  • виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги;
  • працівники закордонних дипломатичних установ;
  • представництва донорських установ;
  • представництва міжнародних організацій.

Наразі бронювання надається таким категоріям державних службовців:

Зараз дивляться
  1. народні депутати;
  2. судді та дипломати;
  3. керівництво міністерств.

А також іншим державним службовцям, таким як:

  • чиновники категорії А;
  • голови обласних та районних рад;
  • сільські селищні та міські голови.

Чиновники категорії Б (керівники) та органи місцевого самоврядування можуть забронювати не більше 50% від кількості військовозобов’язаних.

Також народні депутати можуть забронювати по два помічники-консультанта.

Згідно із новим законом, бронюванню підлягають працівники, які працюють:

  • Національна поліція;
  • НАБУ, ДБР, ДСНС;
  • Прокуратур, БЕБ;
  • Державна кримінально-виконавча служба;
  • Служба судової охорони;
  • Установи системи правосуддя та органи досудового розслідування.

У законі (стаття 23) визначили, що призову на військову службу під час мобілізації не підлягають державні службовці, які:

  • готують висновки до проєктів нормативно-правових актів;
  • проводять наукову, фахову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів;
  • фахівці, які виконують функції із забезпечення кіберзахисту, кібербезпеки та безпеки інформаційних технологій;
  • фахівці з розроблення програмного забезпечення та адміністрування баз даних;

Мобілізації також не підлягають державні службовці, які займаються впровадженням та підтримкою новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України.

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Війна в Україні, військові, Мобілізація, українські військові
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