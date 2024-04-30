Бронювання державних службовців в Україні у 2024 році: перелік посад
Новий закон про мобілізацію передбачає включення до переліку заброньованих працівників державних служб. Факти ICTV розказують детальніше, про бронювання державних службовців в Україні у 2024 році.
Бронювання державних службовців: що передбачено у 2024 році
Ігор Ясько, адвокат та керуючий партнер ЮК Winner зазначив, що у нинішньому порядку від мобілізації були заброньовані:
- виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги;
- працівники закордонних дипломатичних установ;
- представництва донорських установ;
- представництва міжнародних організацій.
Наразі бронювання надається таким категоріям державних службовців:
- народні депутати;
- судді та дипломати;
- керівництво міністерств.
А також іншим державним службовцям, таким як:
- чиновники категорії А;
- голови обласних та районних рад;
- сільські селищні та міські голови.
Чиновники категорії Б (керівники) та органи місцевого самоврядування можуть забронювати не більше 50% від кількості військовозобов’язаних.
Також народні депутати можуть забронювати по два помічники-консультанта.
Згідно із новим законом, бронюванню підлягають працівники, які працюють:
- Національна поліція;
- НАБУ, ДБР, ДСНС;
- Прокуратур, БЕБ;
- Державна кримінально-виконавча служба;
- Служба судової охорони;
- Установи системи правосуддя та органи досудового розслідування.
У законі (стаття 23) визначили, що призову на військову службу під час мобілізації не підлягають державні службовці, які:
- готують висновки до проєктів нормативно-правових актів;
- проводять наукову, фахову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів;
- фахівці, які виконують функції із забезпечення кіберзахисту, кібербезпеки та безпеки інформаційних технологій;
- фахівці з розроблення програмного забезпечення та адміністрування баз даних;
Мобілізації також не підлягають державні службовці, які займаються впровадженням та підтримкою новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України.