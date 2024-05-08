Штраф за неявку до військкомату: що буде, якщо не з’явитися до військкомату під час війни

Усіх громадян, які по віку підлягають під призов, можуть мобілізувати. Чи передбачена відповідальність за неявку у військкомат за повісткою – дізнавалися Факти ICTV.

Які бувають види повісток

Повістка для уточнення облікових даних – прийти та стати на облік, оновити інформацію про призовника.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії – пройти медичну комісію.

Мобілізаційне розпорядження – відправка до війська.

Що буде, якщо не прийти за повісткою до військкомату

Вручати повістки мають право:

представники ТЦК;

представники органів місцевого самоврядування;

керівники закладів освіти;

управителі багатоквартирних будинків (ЖЕК і ОСББ);

керівники організацій, підприємств та установ, де працює військовозобов’язаний.

Але вручати повістку не можуть поліцейські, військовослужбовці та прикордонники.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що після вручення першої повістки людину не заберуть одразу в зону активних бойових дій. Спочатку її поставлять на облік та уточнять особисті дані. Лише потім прийде повістка для проходження медичної комісії. Тільки після висновку медкомісії особу можуть направити на службу.

Військовий облік в Україні поділяється на облік військовозобов’язаних, призовників та резервістів.

Нагадуємо, що згідно нового закону №10449 про посилення мобілізації, усі призовники, військовозобов’язані та резервісти через 60 днів з дня набрання чинності закону, який має вступити в дію 18 травня, повинні з’явитись до ТЦК, ЦНАП або скористатися електронним кабінетом та оновити свої персональні дані.

Штраф за неявку в військкомат 2024

За неявку до ТЦК та СП на призовника може бути накладена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Якщо військовозобов’язана особа протягом 10 днів з дня вручення повістки не з’явиться до військкомату або закордонної дипломатичної установи (якщо перебуває не в Україні), то її можуть покарати, обмеживши у праві на виїзд за межі України та керуванні транспортним засобом.

Якщо призовник не з’явився до ТЦК без поважних причин, то розмір штрафу становитиме:

для громадян – від 1 700 до 3 400 грн, це від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

для посадових осіб – від 3 400 грн до 5 100 грн, це 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

За повторне правопорушення сума штрафу подвоюється:

для громадян – від 3400 грн до 5100 грн, це 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

для посадових осіб – від 5100 грн до 8500 грн, це 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Проте суми штрафів можуть зрости після того, як буде ухвалено у Верховній Раді законопроєкт №10379, і він набуде чинності.

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