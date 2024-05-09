Запрошення на НМТ-2024 вже в персональних кабінетах учасників: що потрібно знати
З 8 травня учасники основної сесії НМТ-2024, яка розпочнеться вже наступного тижня, мають можливість завантажити запрошення в персональних електронних кабінетах.
Запрошення на НМТ-2024: що треба знати
У запрошенні зазначено адресу тимчасового екзаменаційного центру, дату тестування та час його початку.
Для абітурієнтів, які писатимуть НМТ в Україні, початок указано за київським часом, для тих, хто за кордоном, – за місцевим часом населеного пункту, де розташований екзаменаційний центр.
Цьогоріч для участі в основній сесії національного мультипредметного тесту зареєструвалися понад 287 тис. осіб, орієнтовно 20 тис. з них складатимуть НМТ за кордоном.
В УЦОЯО радять заздалегідь спланувати свій графік на визначений у запрошенні день тестування і прокласти маршрут доїзду, щоб уникнути запізнення.
Також застерігають учасників НМТ-2024 від поширення інформації про місце проведення тестування, а також передавання своїх персональних даних стороннім особам, зокрема в будь-яких Телеграм-каналах, які обіцяють нібито оперативне інформування щодо вступних іспитів.
Крім того, попередили про можливу некоректну роботу персональних кабінетів через надмірне навантаження на сайт УЦОЯО, тому радять повторювати спроби входу пізніше.
НМТ-2024: дати основної та додаткової сесій
Основна сесія НМТ-2024 триватиме з 14 травня до 25 червня, а результати мають бути до 2 липня.
Додаткова – запланована на 11-19 липня, результати тестування очікуються до 26 липня.
Реєстрація на додаткову сесію проходитиме 10-15 травня 2024 року.
Предмети на НМТ-2024
У рамках вступної кампанії 2024 року учасники тестування складатимуть НМТ із чотирьох предметів:
- українська мова;
- математика;
- історія України;
- один на вибір.