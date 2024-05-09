Запрошення на НМТ-2024 вже в персональних кабінетах учасників: що потрібно знати

З 8 травня учасники основної сесії НМТ-2024, яка розпочнеться вже наступного тижня, мають можливість завантажити запрошення в персональних електронних кабінетах.

Запрошення на НМТ-2024: що треба знати

У запрошенні зазначено адресу тимчасового екзаменаційного центру, дату тестування та час його початку.

Для абітурієнтів, які писатимуть НМТ в Україні, початок указано за київським часом, для тих, хто за кордоном, – за місцевим часом населеного пункту, де розташований екзаменаційний центр.

Зараз дивляться

Цьогоріч для участі в основній сесії національного мультипредметного тесту зареєструвалися понад 287 тис. осіб, орієнтовно 20 тис. з них складатимуть НМТ за кордоном.

В УЦОЯО радять заздалегідь спланувати свій графік на визначений у запрошенні день тестування і прокласти маршрут доїзду, щоб уникнути запізнення.

Також застерігають учасників НМТ-2024 від поширення інформації про місце проведення тестування, а також передавання своїх персональних даних стороннім особам, зокрема в будь-яких Телеграм-каналах, які обіцяють нібито оперативне інформування щодо вступних іспитів.

Крім того, попередили про можливу некоректну роботу персональних кабінетів через надмірне навантаження на сайт УЦОЯО, тому радять повторювати спроби входу пізніше.

НМТ-2024: дати основної та додаткової сесій

Основна сесія НМТ-2024 триватиме з 14 травня до 25 червня, а результати мають бути до 2 липня.

Додаткова – запланована на 11-19 липня, результати тестування очікуються до 26 липня.

Реєстрація на додаткову сесію проходитиме 10-15 травня 2024 року.

Предмети на НМТ-2024

У рамках вступної кампанії 2024 року учасники тестування складатимуть НМТ із чотирьох предметів:

українська мова;

математика;

історія України;

один на вибір.

Джерело : УЦОЯО

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