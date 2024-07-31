Чому в липні та серпні 31 день: цікаві історичні факти
Липень та серпень – це два місяці, що мають однакову кількість днів. Водночас в інших місяцях їх кількість чергується, а в лютому – взагалі 28 днів.
Чому в одних місяцях 30 днів, а в інших – 31 та чому липень і серпень мають однакову кількість днів — читайте детальніше на Фактах ICTV.
Чому в липні і в серпні 31 день: історичні факти
Існує така теорія, що липень та серпень походять від імен римських імператорів Юлія Цезаря та Августа.
Спочатку липень називали квінтіліс (quintilis), що в перекладі з латині означає п’ятий (в ті часи у Римі рік починався у березні). Але потім його перейменували на честь Гая Юлія Цезаря (Gaius Iulius Caesar) та назвали липень, що латинською звучить iulius. У квінтілісі, а потім у липні, був 31 день.
Коли до влади прийшов імператор Октавіан Август, він зажадав, щоби на його честь також назвали місяць. Так з’явилась латинська назва серпня — augustus.
Але у імператора було ще одне бажання — кількість днів не повинна була бути меншою, ніж у місяці, названого на честь Цезаря. Тут виникала проблема, адже тоді у цьому місяці було лише 30 днів. Де брати ще один день?
Щоби розв’язати питання та задовільнити амбіції Августа, вирішили забрати один день у лютого й додати до серпня. Так тепер у липні та серпні завжди по 31 дню, а у лютому лише 28 або 29 у високосний рік.
За іншою версією, римські чиновники з політичних міркувань, після смерті правителів, вирішили зрівняти їх заслуги та зробити кількість днів у липні та серпні однаковою — 31 день.
Нагадуємо, що в ті часи, оскільки липень та серпень слідували один за одним, то в них повинна була бути різна кількість днів.
Чому в одних місяцях 30 днів, а в інших – 31
Ми живемо за григоріанським календарем. Його було запроваджено Папою Римським Григорієм XIII 4 жовтня 1582 року. Нині григоріанський календар ухвалений у світі як міжнародний стандарт.
Під час правління Юлія Цезаря було вирішено, що парні місяці мають тривати 30 днів, а непарні – 31 день. З плином історії календарна система розвивалася та змінювалася, але кількість днів у місяцях залишилася та ж сама.