Яку соціальну допомогу можуть отримати особи з інвалідністю II групи у 2024 році

В Україні кожна особа з інвалідністю отримує відповідні соціальні виплати та пільги. Розмір виплат та перелік пільг залежить від групи інвалідності, встановленої певній особі.

Яку соціальну допомогу отримують особи з інвалідністю II групи в Україні у 2024 році, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Особи з інвалідністю II групи: яку соціальну допомогу отримують 2024

Особи з інвалідністю II групи зазвичай мають значні обмеження життєдіяльності, проте можуть обслуговувати себе самостійно та не потребують постійного догляду або допомоги. Також люди, яким встановлено II групу інвалідності, можуть самостійно пересуваються, здатні навчатися, працювати, орієнтуватися та спілкуватися. Зараз дивляться Kюди, які мають інвалідність II групи, отримують відповідні пенсії з інвалідності. У 2024 році їхній розмір залежить від групи інвалідності: особи І групи та страховим стажем від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, отримують 100% розміру пенсії за віком;

особи II групи та страховим стажем від 1 до 14 років — 90% пенсії за віком;

— 90% пенсії за віком; особи III групи та страховим стажем від 1 до 14 років — 50% пенсії за віком. Точна сума, яку отримують люди з інвалідністю II групами, залежить від того, який у них стаж та зарплата. Тобто сума вираховується індивідуально. Водночас мінімальний розмір пенсійних виплат людям з інвалідністю у 2024 році: для I групи — 2 760 грн;

для осіб, які не працюють та мають II-III групи, — 2 520 грн;

для осіб, які працюють та мають II-III групи, — 2 093 грн. Пенсія з інвалідності призначається у разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності страхового стажу. Державна соціальна допомога особам з інвалідністю 2024: розмір Також у 2024 році особам з інвалідністю передбачена державна соціальна допомога. Розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю становить:

особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд – 8 044,7 грн;

особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд – 4 722 грн;

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 2 361 грн;

одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд – 3 659,55 грн;

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 2 361 грн;

одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, які за висновком МСЕК потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд – 3 187,35 грн;

на дітей з інвалідністю до 18 років – 2 361 грн;

на дітей з інвалідністю до 6 років з надбавкою на догляд – 2 934,2 грн;

на дітей з інвалідністю підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд – 6 778,7 грн;

на дітей з інвалідністю від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 3 250,7 грн;

на дітей з інвалідністю підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 8 044,7 грн;

на дітей з інвалідністю до 18 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою – 2 479,05 грн;

на дітей з інвалідністю до 6 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою з надбавкою на догляд – 3 760,55 грн;

на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою до 6 років із надбавкою на догляд – 7 605,05 грн;

на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 4 077,05 грн;

на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою від 6 до 18 років із надбавкою на догляд – 8 871,05 грн.

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