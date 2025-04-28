3 тис. аспірантів, які вступили у 2023 році, відраховано внаслідок перевірок — МОН

Заступник міністра освіти Михайло Вінницький розповів, скільки аспірантів відрахують уже в червні 2025 року та які зміни у відстрочках очікують на студентів.

Аспірантура не за призначенням

Михайло Вінницький зазначив, що, згідно із законом, аспіранти денної форми отримують відстрочку від мобілізації. Однак, за його словами, йдеться саме про тих, хто хоче робити інновації та писати дисертації.

– На жаль, контрактна аспірантура, що існувала до минулого року, часто не передбачала якісної підготовки. Мова ж про зрілих людей. Адже вступ до аспірантури – це 24-25 років. Такі люди переважно вже не живуть із батьками і мають свої сім’ї, – зазначив заступник міністра.

Він уточнив, що це означає, що така особа має працювати по 8 годин на день, а вечорами і вихідними готувати дисертацію, тобто це точно не про якісну підготовку. А бюджетна форма підготовки в аспірантурі – це про якість. До того ж це збіглося з проблемою, де аспірантура в багатьох випадках використовувалася не за призначенням.

Зараз дивляться

– Ми бачили величезний сплеск охочих вступати до аспірантури, і вступники 2022-2023 років будуть поступово відраховуватися. Але йдеться про тих, хто не успішний, – уточнив Вінницький.

За його словами, 3 тис. аспірантів, які вступили 2023 року, уже відраховано внаслідок перевірок. Крім того, очікується велика кількість відрахувань через невиконання навчальних або індивідуальних планів за результатами червневої сесії. Постанова Кабміну дозволила МОН зробити інтенсифікацію цих перевірок.

– Проте йдеться не про полювання на відьом. Якщо аспірант здійснює свою наукову роботу, пише статті, проводить дослідження, може скласти всі іспити, то будь ласка. Для цього існує аспірантура. Наша мета – виділити тих, хто використовує аспірантуру не за призначенням, – додав заступник міністра.

За його словами, спостереження показують, що велика кількість абітурієнтів 2022-2023 років не дійде до захисту.

Відстрочки для студентів

Заступник міністра також зазначив, що готуються зміни до закону про мобілізацію, які змінюватимуть правила відстрочки саме для студентів.

– Зокрема, особа, якій понад 25 років і яка вступає на професійно-технічну освіту або на підвищення професійної освіти, не матиме відстрочки від мобілізації. Але це питання ще будуть розглядатися у ВР.

Джерело: Новини.LIVE

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