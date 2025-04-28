Люди більше довіряють ШІ, аніж юристам – дослідження
Нове дослідження показало несподівану тенденцію: коли справа доходить до юридичних порад, все більше людей віддають перевагу… не досвідченим юристам, а чат-ботам. І часто навіть не підозрюють про це.
ШІ проти професіоналів
У серії експериментів за участю 288 добровольців з’ясувалося: якщо люди не знають, хто дав їм пораду — людина чи машина, вони з більшою ймовірністю оберуть пораду ШІ.
Причому навіть тоді, коли їм відкривають джерело інформації, готовність прислухатися до ШІ майже така сама, як і порада реального адвоката.
Чому так відбувається? Одна з відповідей — лексика. Штучний інтелект часто використовує складні, наукові конструкції, які створюють ілюзію професіоналізму.
Натомість справжні юристи пояснюють просто і розлого — що іноді здається менш авторитетним в очах пересічного користувача.
Але за блиском впевнених відповідей ховається серйозна небезпека. Великі мовні моделі, як-от ChatGPT, можуть вигадувати факти.
В юридичній сфері така помилка може обернутися катастрофою: судовими розглядами, неправильно укладеними контрактами або втратою шансів на справедливість.
Що робити
Європейський Союз уже пропонує законодавчі ініціативи: новий закон про ШІ вимагатиме, щоб усі тексти, згенеровані машинами, були відповідно марковані.
Але одного закону замало. Потрібно навчити людей ставити правильні запитання: хто створив цю пораду? Чи можна їй довіряти? Які обмеження має ШІ? І завжди пам’ятати про перехресну перевірку важливої інформації через справжніх експертів.
Світ змінюється швидше, ніж ми встигаємо це усвідомити, а ШІ насправді є чудововим помічником. Але не варто дозволяти йому стати суддею у справах, від яких залежить майбутнє.
Джерело: The Conversation