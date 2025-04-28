Люди більше довіряють ШІ, аніж юристам – дослідження

Нове дослідження показало несподівану тенденцію: коли справа доходить до юридичних порад, все більше людей віддають перевагу… не досвідченим юристам, а чат-ботам. І часто навіть не підозрюють про це.

ШІ проти професіоналів

У серії експериментів за участю 288 добровольців з’ясувалося: якщо люди не знають, хто дав їм пораду — людина чи машина, вони з більшою ймовірністю оберуть пораду ШІ.

Причому навіть тоді, коли їм відкривають джерело інформації, готовність прислухатися до ШІ майже така сама, як і порада реального адвоката.

Зараз дивляться

Чому так відбувається? Одна з відповідей — лексика. Штучний інтелект часто використовує складні, наукові конструкції, які створюють ілюзію професіоналізму.

Натомість справжні юристи пояснюють просто і розлого — що іноді здається менш авторитетним в очах пересічного користувача.

Але за блиском впевнених відповідей ховається серйозна небезпека. Великі мовні моделі, як-от ChatGPT, можуть вигадувати факти.

В юридичній сфері така помилка може обернутися катастрофою: судовими розглядами, неправильно укладеними контрактами або втратою шансів на справедливість.

Що робити

Європейський Союз уже пропонує законодавчі ініціативи: новий закон про ШІ вимагатиме, щоб усі тексти, згенеровані машинами, були відповідно марковані.

Але одного закону замало. Потрібно навчити людей ставити правильні запитання: хто створив цю пораду? Чи можна їй довіряти? Які обмеження має ШІ? І завжди пам’ятати про перехресну перевірку важливої інформації через справжніх експертів.

Світ змінюється швидше, ніж ми встигаємо це усвідомити, а ШІ насправді є чудововим помічником. Але не варто дозволяти йому стати суддею у справах, від яких залежить майбутнє.

Джерело: The Conversation

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