Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 травня

У травні на українців чекають деякі зміни щодо надання субсидій.

Детальніше про це – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Субсидія травень 2025

Субсидії розраховуються: на неопалювальний сезон – з 1 травня до 30 вересня, на опалювальний сезон – з 1 жовтня до 30 квітня.

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До кінця травня для більшості українців нічого не зміниться у наданні субсидій, оскільки Пенсійний фонд України ще у жовтні 2024 року автоматично перерахував їх розмір.

Субсидія на неопалювальний сезон: що потрібно знати

За даними Міністерства соцполітики, більшість громадян, які вже мають субсидію, отримають її перепризначення на неопалювальний сезон автоматично.

Водночас якщо змінилися відомості про майновий стан або склад домогосподарства, необхідно протягом 30 днів повідомити про це Пенсійний фонд України.

Окремо звернутися із заявою та декларацією до ПФУ обов’язково потрібно у разі:

якщо ви орендуєте житло і самостійно сплачуєте за нього комунальні послуги;

якщо у вашій оселі зареєстровані внутрішньо переміщені особи;

коли кількість осіб, що фактично проживають у будинку, менша, ніж зареєстрованих;

якщо домогосподарство подає заявку на субсидію для придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного палива;

якщо в опалювальний період субсидія була призначена у розмірі 0,0 грн.

Також нагадаємо, що навіть якщо заяву подано протягом травня або червня, субсидія призначається з початку неопалювального періоду.

Подати документи до Пенсійного фонду можна кількома способами:

поштовим відправленням або особисто у сервісному центрі ПФУ;

через портал електронних послуг Пенсійного фонду (обравши опцію Заява на житлову субсидію чи пільгу) або за допомогою мобільного застосунку;

за допомогою порталу Дія (знайшовши у пошуку Заява на субсидію);

звернувшись до ЦНАПів;

через уповноважених осіб виконавчих органів місцевих рад.

Субсидія на оренду для ВПО

Субсидія для внутрішньо переміщених осіб, які орендують житло, стане доступнішою завдяки ухваленій постанові уряду, яку розробило Міністерство соціальної політики України.

Цей документ суттєво розширює можливості державної допомоги, що дозволяє ВПО сплачувати орендну плату, а власникам житла — отримувати компенсацію частини податків.

Основні зміни:

Автоматичне продовження допомоги: кожні 6 місяців після призначення субсидії, якщо родина продовжує відповідати умовам, виплати продовжуватимуться автоматично ще на пів року. Оновлена формула розрахунку: скориговано формулу для визначення обов’язкового платежу та суми субсидії для орендарів. Актуалізація розміру субсидії: тепер вона розраховуватиметься відповідно до актуальних цін, що зробить її більшою за розміром. Легалізація часткової оренди: дозволяється офіційно укладати договори на оренду частини житлового приміщення, наприклад кімнати у квартирі або будинку. Гнучкість у договорах: внутрішньо переміщені особи та власники житла можуть використовувати власний договір оренди, а не типовий.

Відтепер орієнтовний розмір субсидії на оренду можна розрахувати самостійно за допомогою спеціального калькулятора.

Це можна зробити за посиланням, ввівши коротку інформацію про себе:

кількість членів домогосподарства;

тип населеного пункту (обрати із запропонованих варіантів);

область, у якій винаймаєте чи плануєте винаймати житло;

вартість оренди обраного житла.

Потім натискаєте Розрахувати субсидію й отримуєте орієнтовний розмір допомоги від держави та суму, яку необхідно буде сплачувати самостійно.

Субсидія-2025: розмір

Під час визначення права на житлову субсидію, пільги та розрахунку розміру субсидій дохід домогосподарства обчислюється з урахуванням заробітної плати після сплати як податку на доходи фізичних осіб, так і військового збору. Тобто її розмір розраховується для кожного домогосподарства індивідуально.

Інструкцію, як оформити субсидію через Дію, можна переглянути на сайті Факти ICTV.

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